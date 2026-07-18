Тихоокеанский лосось сменил маршруты: аномальное скопление рыбы определило новый центр вылова

В Охотском море зафиксировано изменение маршрутов миграции тихоокеанских лососей. По данным ВНИРО, основные скопления рыбы сосредоточены в проливах Южных Курильских островов, тогда как в северных проливах существенных уловов нет.
Анализ траловых проб показал, что основу текущего вылова составляет горбуша сахалино-курильских стад. Доля западно-камчатской горбуши, которая доминировала в прошлые годы, сократилась до 10%. Эти данные подтверждают результаты осенних исследований отраслевой науки.
Ихтиолог Илья Калашников поясняет, что изменение видовой структуры улова в разных зонах может указывать на смену путей миграции или разную численность заходящих стад, что напрямую влияет на распределение промыслового усилия.
На основе этих сведений ВНИРО пересмотрел стратегию промысла в Сахалинской области. В частности, ведомство увеличило прогноз вылова горбуши для предприятий, базирующихся на острове Итуруп.
Директор ВНИРО Кирилл Колончин сообщил, что при благоприятной погоде и достаточном проходе производителей на нерестилища вылов в Сахалинской области может составить 40–50 тыс. тонн. Этот показатель остается прогнозным и зависит от условий среды.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.