Тихоокеанский лосось сменил маршруты: аномальное скопление рыбы определило новый центр вылова

В Охотском море зафиксировано изменение маршрутов миграции тихоокеанских лососей. По данным ВНИРО, основные скопления рыбы сосредоточены в проливах Южных Курильских островов, тогда как в северных проливах существенных уловов нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лосось

Анализ траловых проб показал, что основу текущего вылова составляет горбуша сахалино-курильских стад. Доля западно-камчатской горбуши, которая доминировала в прошлые годы, сократилась до 10%. Эти данные подтверждают результаты осенних исследований отраслевой науки.

Ихтиолог Илья Калашников поясняет, что изменение видовой структуры улова в разных зонах может указывать на смену путей миграции или разную численность заходящих стад, что напрямую влияет на распределение промыслового усилия.

Корректировка прогнозов и квот

На основе этих сведений ВНИРО пересмотрел стратегию промысла в Сахалинской области. В частности, ведомство увеличило прогноз вылова горбуши для предприятий, базирующихся на острове Итуруп.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин сообщил, что при благоприятной погоде и достаточном проходе производителей на нерестилища вылов в Сахалинской области может составить 40–50 тыс. тонн. Этот показатель остается прогнозным и зависит от условий среды.

Экспертная проверка: ихтиолог Илья Калашников