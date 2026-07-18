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Конец банковских уловок: новые правила заставят раскрыть все тайны продуктов клиентам

Экономика

Банковский сектор ждет жесткая санитария интерфейсов. С 1 сентября 2027 года регулятор вводит обязательный стандарт раскрытия условий по всем продуктам. Время, когда кредитные организации прятали риски за глянцевыми баннерами, уходит в прошлое. Теперь прозрачность становится не этическим выбором, а жестким нормативом. Каждая кнопка в приложении и каждый стенд в офисе должны будут транслировать реальную стоимость услуги без маркетинговых фильтров.

Оплата картой в терминале самообслуживания
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Оплата картой в терминале самообслуживания

Ликвидация "темных паттернов"

Центробанк зафиксировал системный перегрев в сфере манипуляций клиентским поведением. Банки виртуозно используют интерфейсные ловушки. Они подсвечивают доходность, но ретушируют скрытые комиссии и условия страхования. Новый закон перекрывает эти лазейки.

Теперь "темные паттерны" — дизайнерские уловки, подталкивающие пользователя к невыгодному решению — окажутся вне правового поля. Регулятор внедряет макроэкономическую гигиену потребительского выбора.

"Многие банки до сих пор путают информирование с агрессивным маркетингом. Мы видим, как клиенту навязывают дополнительные опции через предустановленные галочки. Это прямая манипуляция", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Инвестиции под маской вкладов

Чаще всего искажения встречаются в разделах накоплений. Банки мимикрируют под классические вклады, предлагая под их видом продукты брокеров или управляющих компаний. Инвестиционные инструменты не гарантируют доход и не застрахованы государством.

Отсутствие должного администрирования этой информации создавало серую зону. Поскольку такие данные не считались рекламой, закон о рекламе на них не действовал. Теперь эта брешь закрыта.

Было Станет (с 2027 года)
Акцент только на максимальной ставке Полное раскрытие всех условий в одном блоке
Скрытые мелким шрифтом риски Запрет на использование визуальных манипуляций
Навязывание страховок через интерфейс Прозрачные тарифы и условия отказа

"Инвестиционные продукты в банковских приложениях часто упакованы так, что неопытный вкладчик не видит разницы с депозитом. Это критический риск для финансовой устойчивости граждан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Единый стандарт информирования

Совет Федерации зацементировал законодательную базу для повышения финансовой грамотности. Совместная работа с Банком России привела к созданию нового стандарта деятельности.

Банки обязаны перекроить логику своих платформ. Осведомленность клиента становится приоритетом. Это поможет избежать ситуаций, когда при оформлении кредита человек не видит полной стоимости займа из-за специфики отображения данных в смартфоне.

Рыночная конъюнктура требует перехода к цифровой прозрачности. В условиях, когда цифровой рубль и новые финансовые технологии становятся реальностью, доверие к институтам критически важно.

Любой перекос в информировании ведет к оттоку ликвидности. Прозрачность — это горькое, но необходимое лекарство для оздоровления инвестиционного климата. Банки должны стать витринами, а не лабиринтами.

"Прозрачность тарифов — это не просто удобство, а элемент безопасности. Сложные схемы информирования создают почву для недоверия ко всей финансовой системе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Давление регулятора заставит кредитные организации инвестировать в качество администрирования данных. Если раньше банки могли экономить на прозрачности, то теперь несоблюдение стандартов повлечет санкции.

На фоне турбулентности, которую переживает рынок недвижимости и сектор ипотечного кредитования, честный диалог с потребителем становится единственным способом сохранить устойчивость.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Почему закон вступает в силу только в 2027 году?

Банкам требуется время на масштабную переработку IT-инфраструктуры, алгоритмов мобильных приложений и переобучение персонала в офисах для соблюдения всех нормативов.

Как я пойму, что банк предоставил мне полную информацию?

Все существенные условия, риски и возможные потери дохода будут вынесены в специальные блоки, исключающие двоякое толкование или скрытые смыслы.

Коснется ли это уже открытых вкладов?

Новые стандарты будут применяться к процессам информирования при заключении новых договоров и пролонгации старых после вступления закона в силу.

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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