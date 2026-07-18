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Людей довели до предела: решение по газовым тарифам в Молдавии обернулось внезапным бунтом элит

Экономика » Сырье » Газ

Власти Молдавии инициировали резкий рост тарифов на газ для населения, мотивируя это рыночной конъюнктурой на Ближнем Востоке. Однако реальной причиной финансового бремени граждан могут быть коррупционные схемы. Экс-премьер республики Владимир Филат вскрыл механизм "энергетической свободы", при котором Кишинев приобретает российский газ через европейских посредников, переплачивая сотни миллионов долларов. На фоне планов поднять стоимость кубометра с 14,42 до 20,93 лея ($1,19), в стране назревают масштабные протесты, а руководство ключевых энергетических ведомств начинает уходить в отставку, отказываясь участвовать в непрозрачных решениях.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Схемы обогащения: переплата в полмиллиарда долларов

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат выступил с жесткой критикой действующего правительства, обвинив команду Майи Санду в прямом разворовывании бюджетных средств и денег налогоплательщиков. По его данным, закупки газа через европейских посредников привели к необоснованной переплате, превышающей $540 млн. Филат подчеркнул, что эти цифры подтверждаются официальными расчетами и уже стали предметом изучения Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Нам говорили, что мы должны платить за свободу, и эту цену заплатили учителя, врачи и вся экономика, но не представители правящей партии, повысившие себе оклады", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Помимо сомнительных закупок, критике подверглась система социальных компенсаций. По мнению оппозиции, механизм выплат был абсурдным: государственная поддержка распределялась без учета доходов и условий жизни. В итоге владельцы элитной недвижимости получали такие же субсидии, как и малоимущие граждане в малогабаритных квартирах. Это истощило бюджет и не решило проблему бедности.

Тарифный скачок и отставки в Energocom

Государственная компания Energocom уже направила запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием утвердить новый тариф. Цена за куб. м может вырасти на 6,51 лея. Официальное объяснение — нестабильность на международных рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако внутри самой компании нарастает раскол.

"Решение о повышении тарифов принимается с нарушением принципов прозрачности и без должного экономического обоснования. Подобная практика ведет к деградации доверия к государственным институтам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Член совета администрации Energocom Александр Слусарь уже подал в отставку, выразив несогласие с политикой ведомства. Он считает текущее повышение преждевременным. Ситуация напоминает кризис в других странах, где посредников исключили из цепочек поставок, чтобы защитить потребителей от спекуляций.

Энергетический тупик Кишинева: последствия разрыва с РФ

Курс на разрыв отношений с Россией обернулся для Молдавии семикратным ростом тарифов с 2021 года. Инфляция превысила 30%, а газотранспортная система страны фактически перешла под управление румынской "Вестмолдтрансгаз", что лишь увеличило стоимость прокачки для конечного потребителя.

"Кишинев попал в ловушку: официально декларируя независимость от "Газпрома", страна продолжает потреблять российский газ, но по многократно завышенным ценам европейских перекупщиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ситуация усугубляется тем, что Украина с января 2025 года блокирует транзит, а Кишинев так и не урегулировал исторический долг за топливо. Подобное пренебрежение финансовой дисциплиной часто приводит к тому, что рост стоимости горючего начинает тормозить все сектора экономики, от логистики до производства.

Событие / Показатель Последствия и риски
Повышение тарифа до 20,93 лея Рост задолженности населения, снижение потребления, инфляционное давление
Закупка через посредников в ЕС Переплата более $540 млн, истощение валютных резервов бюджета
Передача систем Румынии Дополнительный рост тарифа на транспортировку, потеря суверенитета в ТЭК

Ответы на популярные вопросы о газовом кризисе в Молдавии

Почему тарифы на газ растут, если мировые цены стабилизировались?
Власти Молдавии закупают газ через посредников, что включает маржу европейских трейдеров и высокие затраты на логистику через Румынию. Кроме того, на цену влияют внутренние административные расходы и кредитные обязательства операторов.

Правда ли, что Молдавия больше не использует российский газ?
Физически значительная часть газа, поступающего из Европы, является российским топливом, которое Кишинев закупает на спотовых рынках. Отказ носит юридический и политический характер, но не технологический.

Как рост цен на газ повлияет на промышленность?
Высокая стоимость энергоносителей делает продукцию молдавских предприятий неконкурентоспособной. Это ведет к сокращению рабочих мест и падению ВВП, как это часто происходит при резком пересмотре структуры доходов в экономике.

Может ли население рассчитывать на новые компенсации?
Правительство обещает поддержку, однако оппозиция указывает на несправедливость текущей системы. С учетом дефицита бюджета, новые выплаты могут привести к увеличению внешнего долга государства.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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