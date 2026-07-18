Бензиновая лихорадка в России: правительство пошло на крайний шаг ради спасения региональных АЗС

Биржевые котировки моторного топлива в России завершили торговую неделю агрессивным ростом: стоимость бензина марки АИ-95 подскочила почти на 4%, вплотную приблизившись к историческим максимумам. Ситуация на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) отражает нарастающее напряжение на внутреннем рынке, вызванное сокращением обязательных нормативов продаж и временными трудностями на нефтеперерабатывающих заводах. Пока правительство пытается стабилизировать сектор через запрет на экспорт и подготовку импортных поставок, оптовые цены продолжают оказывать давление на экономику регионов.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Динамика цен: АИ-95 лидирует в росте

Торги на СПбМТСБ на текущей неделе зафиксировали выраженный восходящий тренд. Наиболее заметный рост продемонстрировал бензин АИ-95: по территориальному индексу европейской части РФ его цена достигла 76,377 тыс. рублей за тонну, прибавив за неделю 3,76%. При этом внутридневное изменение в финальный день торгов было минимальным, что указывает на достижение локального пика спроса.

Бензин АИ-92 торговался более стабильно, прибавив за неделю менее процента и закрепившись на отметке 71,79 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также подорожало — его стоимость выросла до 74,714 тыс. рублей за тонну. Схожая динамика наблюдается и в промышленном секторе, где дефицит дизеля начал влиять на безопасность путей и работу железнодорожного транспорта.

"Резкое подорожание АИ-95 объясняется сочетанием сезонного высокого спроса и ограниченного предложения. Разрыв между ценой 92-го и 95-го бензина увеличивается, что создает дополнительные риски для розничного сегмента, где маржинальность независимых АЗС и так находится под угрозой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регуляторные маневры: лимиты и нормативы

Для сдерживания волатильности на бирже уже задействованы механизмы принудительного ограничения. С 9 июля действуют предельные границы колебания цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) — рост ограничен мизерными 0,01%. Аналогичные коридоры установлены для основных видов бензина и дизеля: рост не может превышать 0,01%, а снижение — 5%. Эти меры направлены на борьбу со спекулятивными атаками, которые провоцируют панику на рынке.

Параллельно кабинет министров пересматривает правила игры для нефтяников. Норматив обязательных биржевых продаж бензина снижен с 15% до 10% до конца сентября 2026 года. В ближайшее время аналогичное решение — снижение планки с 16% до 10% — ожидается и по дизельному топливу. Такие шаги призваны упростить логистику, но критики опасаются, что уменьшение биржевого предложения может лишь подстегнуть рост цен.

Причины дефицита и прогнозы властей

Президент Владимир Путин на недавнем совещании с правительством охарактеризовал текущие сложности как временные, подчеркнув наличие у энергосистемы запаса прочности. Основной удар по объемам производства нанесли атаки на нефтеперерабатывающие заводы, из-за чего выпуск топлива частично просел. Тем не менее, вице-премьер Александр Новак рапортует о формировании достаточных резервов для внутреннего потребления.

Ажиотажный спрос, подскочивший на 20-30%, стал ключевым фактором давления на цены. Чтобы разрядить ситуацию, власти не только ввели запрет на экспорт, но и анонсировали начало импортных поставок в июле. Корректировка логистических цепочек потребует времени, однако нефтяные холдинги уже получили указание в приоритетном порядке обеспечивать горючим регионы с независимыми операторами АЗС.

"Снижение нормативов продаж на бирже — это палка о двух концах. С одной стороны, это позволяет прямее распределять ресурсы, с другой — снижает прозрачность ценообразования. Бизнесу стоит готовиться к тому, что волатильность сохранится до полной стабилизации работы НПЗ", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Интересно, что на фоне роста цен на моторное топливо рынок мазута демонстрирует обвал: за неделю он подешевел на 21,15%. Это свидетельствует о структурных перекосах в переработке и спросе внутри страны. Для тех, кто следит не только за энергетическими, но и за финансовыми рынками, важным сигналом станет то, что Транснефть выплатит акционерам миллиардные дивиденды, что подтверждает устойчивость инфраструктурного звена даже в условиях рыночной нестабильности.

"Налоговый режим и обязательства нефтяников перед бюджетом заставляют компании балансировать между внутренним рынком и необходимостью поддерживать операционную доходность. Сейчас мы видим фазу ручной настройки рынка, которая неизбежно отразится на итоговых отчетах компаний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель / Событие Последствия для рынка и потребителей Рост цены АИ-95 на 3,76% Увеличение издержек в логистике и давление на розничные цены АЗС Снижение биржевых нормативов до 10% Риск сокращения предложения на свободном рынке и рост оптовых котировок Установка лимита колебаний в 0,01% Техническое сдерживание панического роста, но дефицит может уйти "в тень" Запрет экспорта и начало импорта Постепенное насыщение внутреннего рынка и стабилизация запасов на НПЗ

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

1. Почему бензин на бирже дорожает, несмотря на запрет экспорта? Запрет экспорта помогает насытить рынок, однако атаки на НПЗ сократили физические объемы переработки. Кроме того, сезон отпусков и полевых работ традиционно провоцирует пик потребления, который промышленность сейчас перекрывает с трудом. 2. Ждать ли резкого скачка цен на заправках? Розничные цены сдерживаются государством и крупными сетями. Однако независимые АЗС, закупающие топливо на бирже по высоким ценам, могут начать поднимать стоимость литра, так как их работа становится убыточной. 3. Поможет ли импорт топлива из-за рубежа снизить цены? Импорт направлен на устранение физического дефицита. Это поможет избежать очередей и перебоев, но цена импортного ресурса может быть выше внутренней, поэтому значительного удешевления ждать не стоит. 4. Что будет, если нормативы продаж на бирже продолжат снижать? Это выгодно крупным компаниям для планирования поставок, но опасно для малого бизнеса. Меньше топлива на бирже — выше конкуренция за каждый лот, что толкает котировки вверх.