Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Ночной налет беспилотников на логистические центры Wildberries привел к человеческим жертвам и крупному материальному ущербу. Атаки произошли в ночь на субботу, 18 июля, в Тамбовской и Московской областях. В Котовске удар пришелся по складу в индустриальном парке, в Электростали пострадал один из крупнейших распределительных узлов компании в Подмосковье. Всего за ночь зафиксировано 370 украинских БПЛА, атаковавших разные регионы страны.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Пожарные выносят тело из разрушенного здания

В результате инцидента в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что среди пострадавших оказались не только местные жители. Он назвал произошедшее самой масштабной и жестокой атакой на регион по количеству дронов и числу жертв.

"Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям", — написал губернатор в соцсетях.

Ситуация осложняется юридическими спорами о выплатах. Продавцы, чьи товары сгорели на складах, опасаются, что маркетплейс не возместит убытки. В новой оферте от 7 июля Wildberries указал, что не несет ответственности за ущерб, возникший в результате действий БПЛА или иных военных действий. Аналогичный пункт в правилах недавно ввел и Ozon, что фактически перекладывает финансовые риски на предпринимателей, которые зачастую зависят от прозрачности банковских комиссий и условий договоров.

"Подобные пункты в офертах позволяют компаниям законно уходить от компенсаций, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Однако в судах такие формулировки часто оспариваются, если удастся доказать, что компания не обеспечила базовую безопасность объекта или намеренно ввела партнера в заблуждение. Для бизнеса это сигнал о необходимости пересматривать страховые полисы, так как стандартные программы редко покрывают военные риски", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Руководство Wildberries отреагировало на события оперативно. С территорий объектов провели эвакуацию, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Основательница компании Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать поддержку всем, кто пострадал от атаки. На текущий момент товары, находившиеся на поврежденных складах, временно сняты с продажи. Поставщикам предложили перенаправлять грузы на другие распределительные центры, чтобы избежать полной остановки торговых потоков.