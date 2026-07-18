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Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

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Ночной налет беспилотников на логистические центры Wildberries привел к человеческим жертвам и крупному материальному ущербу. Атаки произошли в ночь на субботу, 18 июля, в Тамбовской и Московской областях. В Котовске удар пришелся по складу в индустриальном парке, в Электростали пострадал один из крупнейших распределительных узлов компании в Подмосковье. Всего за ночь зафиксировано 370 украинских БПЛА, атаковавших разные регионы страны.

Пожарные выносят тело из разрушенного здания
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Пожарные выносят тело из разрушенного здания

В результате инцидента в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что среди пострадавших оказались не только местные жители. Он назвал произошедшее самой масштабной и жестокой атакой на регион по количеству дронов и числу жертв.

"Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям", — написал губернатор в соцсетях.

Ситуация осложняется юридическими спорами о выплатах. Продавцы, чьи товары сгорели на складах, опасаются, что маркетплейс не возместит убытки. В новой оферте от 7 июля Wildberries указал, что не несет ответственности за ущерб, возникший в результате действий БПЛА или иных военных действий. Аналогичный пункт в правилах недавно ввел и Ozon, что фактически перекладывает финансовые риски на предпринимателей, которые зачастую зависят от прозрачности банковских комиссий и условий договоров.

"Подобные пункты в офертах позволяют компаниям законно уходить от компенсаций, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Однако в судах такие формулировки часто оспариваются, если удастся доказать, что компания не обеспечила базовую безопасность объекта или намеренно ввела партнера в заблуждение. Для бизнеса это сигнал о необходимости пересматривать страховые полисы, так как стандартные программы редко покрывают военные риски", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Руководство Wildberries отреагировало на события оперативно. С территорий объектов провели эвакуацию, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Основательница компании Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать поддержку всем, кто пострадал от атаки. На текущий момент товары, находившиеся на поврежденных складах, временно сняты с продажи. Поставщикам предложили перенаправлять грузы на другие распределительные центры, чтобы избежать полной остановки торговых потоков.

Логистические цепочки в России сейчас проходят через серьезную трансформацию. На фоне дефицита некоторых ресурсов, таких как дизельное топливо, и перестройки импорта, атаки на склады становятся критическим фактором риска. Компании вынуждены искать новые способы защиты инфраструктуры, чтобы не допустить коллапса поставок, который может ударить по ценам в магазинах.

Главный вызов для продавцов сейчас — это правовой вакуум в отношениях с маркетплейсом. В то время как стандарты информирования клиентов в банках становятся жестче, в e-commerce правила могут меняться в одностороннем порядке через оферту, лишая продавцов защиты при форс-мажорах.

Локация Последствия Статус товаров
Котовск (Тамбовская обл.) 7 погибших, разрушения склада Сняты с продажи
Электросталь (Московская обл.) Повреждение распределительного центра Сняты с продажи

Будут ли выплаты продавцам?
Согласно новой оферте от 7 июля, компания освобождает себя от ответственности в случае атак БПЛА.

Куда отправлять товары сейчас?
Wildberries рекомендует отгружать запланированные поставки на другие склады компании.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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