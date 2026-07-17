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Транснефть выплатит акционерам дивиденды в размере почти 148 млрд рублей

Экономика » Сырье » Нефть

"Транснефть" выплатит акционерам почти 148 млрд рублей в виде дивидендов. Из них 145,2 млрд рублей приходятся на итоги 2025 года, а 2,78 млрд рублей направлены из нераспределенной прибыли прошлых лет. На одну обыкновенную или привилегированную акцию выплатят 204,17 рубля.

Транснефть
Фото: www.transneft.ru is licensed under free for commercial use
Транснефть

Сумма выплат составила 65,5% чистой консолидированной прибыли компании. Это выше минимального порога в 25% от нормализованной прибыли по МСФО, закрепленного в дивидендной политике, и превышает уровень в 50%, который компания поддерживала в последние годы. В распоряжении предприятия осталась чистая прибыль в размере 642 тыс. рублей.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что столь высокий процент распределения прибыли свидетельствует о приоритете выплат акционерам над удержанием средств внутри компании, что часто служит сигналом уверенности в текущем денежном потоке.

Реакция рынка и сроки выплат

На фоне публикации данных привилегированные акции "Транснефти" на Московской бирже выросли в цене на 7,4%. Ранее, в начале июля, бумаги находились под давлением из-за задержки информации о выплатах: котировки снижались более чем на 16%. Дополнительным негативным фактором выступала общая слабость российского фондового рынка.

Сроки фиксации акционеров оказались сжатыми. Хотя решение о выплатах было принято 30 июня, распоряжение поступило в компанию только 17 июля. В связи с этим реестр для получения дивидендов закроется уже в понедельник, 20 июля.

Экономическая устойчивость бизнеса

Способность компании направить на дивиденды более 65% прибыли опирается на устойчивость транспортных потоков. Снижение объемов транспортировки нефтепродуктов и их экспорта частично перекрывается ростом поставок сырой нефти. При стабильной добыче сырья загрузка ключевой трубопроводной инфраструктуры остается высокой.

Отсутствие значительного роста операционных расходов позволяет компании поддерживать объем свободного денежного потока, что и обеспечивает текущий дивидендный потенциал.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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