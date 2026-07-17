Машины больше не стоят просто так: московские застройщики изменили подход к паркингам

Доля московских новостроек с инфраструктурой для зарядки электромобилей достигла 25-30% от общего объема предложения. По данным совместного исследования "НДВ-Супермаркет Недвижимости" и девелопера "КОЛДИ", на первичном рынке Москвы сейчас насчитывается около 150 таких проектов. Рост числа комплексов с зарядными станциями год к году составил 40-50%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Электромобили на зарядке в Москве

Сегментация и стандарты проектирования

Распределение инфраструктуры неравномерно и привязано к классу жилья. В сегменте элитной недвижимости зарядные станции присутствуют почти во всех проектах. В классах "бизнес" и "премиум" этот показатель составляет около 50%. В этих категориях оборудование перестало быть дополнительной опцией и перешло в разряд обязательных элементов проекта.

Максимальный прирост предложения зафиксирован в период 2024–2025 годов. Татьяна Покидышева, исполнительный директор "НДВ-Супермаркет Недвижимости", отмечает, что если раньше станции были конкурентным преимуществом, то теперь девелоперы закладывают их в проект на этапе проектирования, опираясь на запросы покупателей.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что включение зарядной инфраструктуры в смету на этапе проектирования позволяет застройщику избежать дорогостоящей модернизации электросетей в уже готовом здании, что в итоге снижает операционные риски при эксплуатации паркинга.

Экономический эффект для рынка

Для девелоперов наличие зарядных станций стало инструментом ликвидности. В высокобюджетном сегменте отсутствие таких систем может снизить привлекательность объекта и замедлить темпы реализации квартир. Напротив, наличие инфраструктуры повышает конкурентоспособность проекта в глазах целевой аудитории.

Директор по продукту "КОЛДИ" Алексей Погонин связывает этот тренд с ростом числа владельцев электромобилей, для которых наличие зарядки в жилом комплексе становится таким же базовым требованием, как и количество машиномест или благоустройство двора.

Мария Ковалева, специалист по ипотечному кредитованию, обращает внимание, что развитие подобной инфраструктуры в бизнес-классе и премиуме косвенно влияет на стоимость актива и его привлекательность для долгосрочных инвесторов, так как техническое оснащение здания определяет его актуальность на горизонте 10-15 лет.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин

специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева