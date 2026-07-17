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Цены взлетели до небес: дефицит дизеля поставил под удар безопасность путей в РФ

Экономика

Ассоциация "Промжелдортранс" направила обращение в Минэнерго РФ с требованием решить проблему дефицита и роста цен на дизельное топливо. В объединение входят более 190 организаций, в основном это предприятия промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ) и компании, управляющие парками маневровых локомотивов.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

Проблема затрагивает инфраструктуру путей необщего пользования, через которые проходит более 80% всех железнодорожных грузов. Сбои в работе этих участков напрямую влияют на металлургию, химическую и угольную промышленность, энергетику и оборонно-промышленный комплекс.

Ценовые шоки и риски безопасности

По данным опроса ассоциации, доступ к топливу в ряде регионов ограничен. Крупнооптовые поставки стали недоступны, а исполнение действующих договоров происходит с задержками. Это вынуждает предприятия переходить на мелкооптовые закупки по завышенным ценам. В некоторых субъектах стоимость дизеля достигла 150-180 руб./л, что более чем в два раза превышает показатели начала года.

Ассоциация предупреждает: без корректировки тарифов компании начнут перераспределять средства с программ ремонта локомотивов и путей на закупку дорогого топлива. Это создаст прямые риски для безопасности движения на путях.

Специалист по рынку труда Ирина Костина отмечает, что подобные инфраструктурные риски в промышленности часто приводят к нестабильности в операционном цикле предприятий, что может отразиться на графиках работы персонала и производительности труда в логистическом сегменте.

Барьеры перехода на альтернативную тягу

В качестве долгосрочного решения рассматривается замена дизельных локомотивов на технику с альтернативной тягой, однако сейчас этот процесс фактически остановлен. Исполнительный директор "Промжелдортранса" Александр Маняхин пояснил, что переход невозможен из-за отсутствия государственной стратегии, господдержки и единого центра принятия решений, так как рынок ППЖТ состоит преимущественно из малых и средних предприятий.

Текущее состояние альтернативных технологий характеризуется следующими ограничениями:

  • Аккумуляторы: не пригодны для круглогодичной эксплуатации из-за низкой надежности в зимний период.
  • Газ: требует создания дорогостоящей инфраструктуры и повышенных мер безопасности, уступает дизелю в эффективности.
  • Водород: находится на ранней стадии технологического развития.

По мнению Александра Маняхина, наиболее реалистичным вариантом на текущий момент являются гибридные решения, сочетающие аккумуляторы и топливо.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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