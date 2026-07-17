Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд

Трансформация IT-отрасли и внедрение новых технологий лишают классических программистов статуса высокооплачиваемых специалистов, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что недовольство представителей сферы своим доходом вызвано не временными колебаниями рынка, а фундаментальной сменой ролей в индустрии.

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Ранее аналитики компании "Марк Аналитик" и ИКС Холдинга представили данные, согласно которым около 73% российских IT-специалистов рассматривают возможность смены работы. При этом 43% сотрудников отрасли открыто выражают недовольство текущим уровнем оплаты труда. Эксперты также отмечали, что традиционная структура найма начала стремительно меняться, вытесняя привычных лидеров рынка.

По словам Мариничева, проблема доходов программистов связана с переустройством отрасли как таковой. Функция написания кода перестает быть эксклюзивной и дефицитной специальностью. На первый план выходят малые команды, максимально приближенные к предпринимательской деятельности, где от специалиста требуется не просто знание синтаксиса, а глубокий бизнес-анализ.

"Программист, который ранее был сильно востребован именно для написания кода, сегодня заменяется как функция. Поэтому эта неудовлетворенность, спрос и потребность — это радикальное изменение всего рынка труда и самой функциональности, если можно так выразиться", — отметил он.

Специалисты вынуждены эволюционировать до уровня создателей продукта, способных формировать потребность бизнеса и реализовывать MVP. Простые кодировщики теряют в доходах, так как их труд перестает соответствовать новым интеллектуальным требованиям. Смена парадигмы заставляет кадры искать пути сохранения статуса, хотя привычные профессиональные стандарты становятся неэффективными.

"Это коснется не только программистов. Программисты — лишь первые ласточки, а затем изменения затронут все остальные специальности, связанные с интеллектуальной деятельность", — пояснил эксперт.

Мариничев прогнозирует, что в ближайшие три года произойдет кардинальный слом существующей социально-экономической модели. Это затронет всех представителей интеллектуального труда, чьи задачи могут быть автоматизированы или упрощены.

На фоне этих процессов в крупных корпорациях уже наблюдается радикальный сдвиг в управлении и принципах оплаты персонала. В то же время мобильность персонала становится единственным способом адаптации к меняющейся экономике. Текущая ситуация подтверждает, что разрыв в доходах будет только увеличиваться в зависимости от готовности специалиста решать задачи бизнеса, а не просто выполнять техническую функцию.

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