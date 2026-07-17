Скрытые комиссии доживают последние дни: банки обязали пойти на беспрецедентную честность

Обязанность банков раскрывать полные условия предоставления услуг позволит исключить скрытые комиссии и недоговоренности при совершении денежных переводов, считает заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что новые требования направлены на защиту интересов граждан через повышение их информированности.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кредитные организации, имеющие право на перевод денежных средств, детально раскрывать информацию об условиях обслуживания. Законодательная инициатива устраняет правовой вакуум в вопросах информирования клиентов. На этом фоне новые правила информирования заставят банки сменить стандарт предоставления данных в офисах и мобильных приложениях.
По словам Андрюшкина, инициатива не ущемляет права участников финансового рынка, а, напротив, создает прозрачную среду. Доступ к тарифам и временным регламентам до момента совершения операции дает потребителю возможность принять взвешенное решение.
"Новая норма, обязывающая банки раскрывать полные условия обслуживания, повышает информированность физических лиц — особенно пользователей систем переводов. Благодаря этому клиенты Системы быстрых платежей смогут оценить условия и, если они не подходят, отказаться от услуги и выбрать другой способ перевода", — отметил он.
Специалист подчеркивает, что проект носит скорее систематизирующий характер, так как большинство добросовестных банков и ранее доводили сведения до клиентов. Тем не менее юридическое закрепление этих норм минимизирует риски возникновения спорных ситуаций.
Проблема прозрачности операций становится критичной, поскольку автоматические фильтры банков стали внимательнее к любым нетипичным действиям пользователей. Регламентация предоставления информации помогает устранить ситуации, когда отправитель рассчитывает на отсутствие платы, но сталкивается с неожиданными расходами.
"Человек будет заранее понимать, сколько ему это будет стоить, сколько времени займет перевод, кому он может отправить средства, а кому — нет. Ситуации, когда человек думал, что услуга бесплатна, а потом выяснялось, что нужно платить, станут существенно менее вероятными", — пояснил эксперт.
Дополнительную защиту обеспечивают системы государственного контроля. Сегодня единый реестр данных позволяет банкам и регуляторам видеть полную картину долговой нагрузки и активности граждан. При этом пользователям стоит помнить, что технические параметры устройств также анализируются алгоритмами финансового мониторинга для пресечения подозрительной активности.
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