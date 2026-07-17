Скрытые комиссии доживают последние дни: банки обязали пойти на беспрецедентную честность

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Экономика

Обязанность банков раскрывать полные условия предоставления услуг позволит исключить скрытые комиссии и недоговоренности при совершении денежных переводов, считает заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что новые требования направлены на защиту интересов граждан через повышение их информированности.

Девушка расплачивается картой в телефоне
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка расплачивается картой в телефоне

Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кредитные организации, имеющие право на перевод денежных средств, детально раскрывать информацию об условиях обслуживания. Законодательная инициатива устраняет правовой вакуум в вопросах информирования клиентов. На этом фоне новые правила информирования заставят банки сменить стандарт предоставления данных в офисах и мобильных приложениях.

По словам Андрюшкина, инициатива не ущемляет права участников финансового рынка, а, напротив, создает прозрачную среду. Доступ к тарифам и временным регламентам до момента совершения операции дает потребителю возможность принять взвешенное решение.

"Новая норма, обязывающая банки раскрывать полные условия обслуживания, повышает информированность физических лиц — особенно пользователей систем переводов. Благодаря этому клиенты Системы быстрых платежей смогут оценить условия и, если они не подходят, отказаться от услуги и выбрать другой способ перевода", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что проект носит скорее систематизирующий характер, так как большинство добросовестных банков и ранее доводили сведения до клиентов. Тем не менее юридическое закрепление этих норм минимизирует риски возникновения спорных ситуаций.

Проблема прозрачности операций становится критичной, поскольку автоматические фильтры банков стали внимательнее к любым нетипичным действиям пользователей. Регламентация предоставления информации помогает устранить ситуации, когда отправитель рассчитывает на отсутствие платы, но сталкивается с неожиданными расходами. 

"Человек будет заранее понимать, сколько ему это будет стоить, сколько времени займет перевод, кому он может отправить средства, а кому — нет. Ситуации, когда человек думал, что услуга бесплатна, а потом выяснялось, что нужно платить, станут существенно менее вероятными", — пояснил эксперт.

Дополнительную защиту обеспечивают системы государственного контроля. Сегодня единый реестр данных позволяет банкам и регуляторам видеть полную картину долговой нагрузки и активности граждан. При этом пользователям стоит помнить, что технические параметры устройств также анализируются алгоритмами финансового мониторинга для пресечения подозрительной активности.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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