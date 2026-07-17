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Рынок недвижимости в шоке: зависимость от льгот предопределила спад вводов жилья в России

Экономика

Объем запусков новых жилых проектов в России по итогам 2026 года может упасть на 10-15%, а ввод готового жилья сократиться на 4-7%. Такие прогнозы озвучил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Фёдор Выломов в беседе с ТАСС.

Строительная площадка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строительная площадка

Снижение темпов строительства связано с зависимостью отрасли от государственных программ кредитования. По данным эксперта, к концу первого полугодия 2026 года льготные программы обеспечили 64% всего объема ипотечных выдач. При этом семейная ипотека стала основным драйвером: на нее пришлось 85% от всего объема льготного кредитования. Всего программой воспользовались около 2 млн семей.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что высокая доля льготных кредитов в структуре спроса создает риск резкого охлаждения рынка при любом изменении условий господдержки, так как рыночные ставки остаются заградительными для большинства покупателей.

Влияние на девелопмент и предложение

Льготная ипотека напрямую влияет на финансовый цикл застройщиков: она поддерживает продажи, что обеспечивает приток средств на счета эскроу. Без этого механизма многие компании были бы вынуждены отложить старт новых объектов.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что сокращение числа новых запусков в 2026 году приведет к дефициту предложения в ближайшие два-три года. Поскольку цикл от котлована до ввода объекта занимает несколько лет, текущее снижение активности девелоперов создаст разрыв в объеме доступного жилья в будущем.

Для рынка это означает риск роста цен на готовые квартиры при одновременном падении объемов нового строительства, что может затронуть как конечных покупателей, так и подрядные организации, работающие с застройщиками.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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