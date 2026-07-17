Больше никаких мелких шрифтов: новые правила информирования заставят банки сменить стандарт

Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки соблюдать единый стандарт при информировании клиентов о финансовых продуктах. Документ затронет порядок, форму и сроки размещения данных об услугах в офисах, на сайтах и в мобильных приложениях кредитных организаций.

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Решение принято после анализа жалоб в Банк России. Регулятор установил, что банки часто скрывают риски и специальные условия вкладов или кредитов, фокусируясь только на привлекательных характеристиках. Также зафиксированы случаи, когда в разделах для накоплений предлагаются инвестиционные продукты брокеров или управляющих компаний без уведомления о том, что доход по ним не гарантирован.

Поскольку такие сведения не являются рекламой, действующие нормы закона "О рекламе" на них не распространяются. Новый закон вводит обязательный стандарт деятельности кредитных организаций, который должен исключить использование "темных паттернов" — интерфейсных решений, манипулирующих поведением пользователя.

Налоговый консультант Ирина Зайцева поясняет, что введение единых правил информирования потребует от банков пересмотра архитектуры мобильных приложений и контента на сайтах, чтобы привести их в соответствие с грядущими требованиями к прозрачности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. До этого момента будет разработан и утвержден сам Стандарт деятельности кредитных организаций, который определит конкретные требования к содержанию и способам подачи информации.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева