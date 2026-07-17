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Ценники в магазинах попадут под тотальный контроль: скрытые наценки больше не останутся в тени

Экономика

Система сквозного цифрового мониторинга продовольственного рынка не является прямым инструментом сдерживания инфляции, но создает фундамент для принятия точных управленческих решений, заявил Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что технологическая база ФНС позволяет ведомствам видеть детальную картину ценообразования в режиме реального времени.

Женщина выбирает помидоры в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина выбирает помидоры в магазине

Ранее "Известия" сообщали, что депутаты Госдумы предложили открыть доступ к данным ФНС для Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС. Предполагается, что такая мера позволит государству проводить оперативный аудит стоимости товаров на каждом этапе — от поля до прилавка.

По словам Ломакина-Румянцева, сам по себе сбор статистики не способен остановить рост цен, так как мониторинг — это лишь процесс понимания рыночных механизмов. Эффективность системы будет зависеть исключительно от того, как контрольные органы распорядятся полученной информацией. Специалисты подчеркивают, что внешние факторы часто оказывают решающее влияние на чеки в магазинах. Это подтверждает и текущий рост потребительских расходов россиян, вызванный глобальной перестройкой логистики.

"Когда смотрят на цены и видят их рост, возникает желание их сдержать. Однако в ответ указывают на объективные причины: курс валюты, зависимость от импорта, удорожание логистики, рост акцизов или другие факторы",  — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что новая база данных лишает недобросовестных участников рынка возможности списывать любое подорожание на внешние обстоятельства. Если раньше инспекторы опирались на выборочные проверки, то теперь цифровая фактура позволит сопоставить доходы бизнеса с реальными издержками. Зачастую оказывается, что стоимость продуктовой корзины увеличивается не из-за дефицита, а вследствие желания торговых сетей сохранить высокую маржу.

"Это не фантастический прорыв в обуздании инфляции, а создание качественной базы данных, которая позволяет ведомствам видеть картину в четырехмерном пространстве. Раньше сотрудник ходил в магазин каждый день и фиксировал рост цен на глаз. Теперь он может использовать гораздо более точную информацию по всей стране", — подчеркнул специалист.

Ломакин-Румянцев добавил, что ФАС уже активно использует современные методы анализа для выявления признаков картельных сговоров. При этом важно учитывать специфику отдельных товарных групп.

Например, в аграрном секторе наблюдается циклическая динамика стоимости яиц, которая не всегда связана с корыстным умыслом производителей. Аналогичные процессы затрагивают и мясную отрасль, где скачки цен на свинину обусловлены сезонными факторами и затратами на корма. Чтобы избежать необоснованного давления на бизнес, регуляторы внедряют цифровой контроль, исключающий из цепочек лишних посредников.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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