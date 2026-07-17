Россиянам раскрыли секрет пенсионных счетов: кому достанутся деньги после смерти владельца

Наследники рискуют потерять пенсионные накопления умершего родственника, если не заявят о своих правах в течение трех лет, рассказал директор по развитию пенсионного бизнеса Инвестиционной группы "Русские Фонды" Виталий Плотников. В беседе с Pravda.Ru эксперт разъяснил правовые тонкости раздела сбережений в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Фото: freepik.com Пенсионеры

Законодательство в сфере пенсионного страхования оперирует термином правопреемник, который юридически отличается от классического понятия наследника. Правопреемником считается лицо, которое застрахованный гражданин заранее указал в специальном распоряжении. При этом в качестве получателя накоплений можно выбрать любого человека, не обязательно состоящего в родстве с владельцем счета.

При оформлении документов необходимо учитывать личную проверку записей в официальном реестре, так как любая ошибка в распоряжении может осложнить процесс получения средств. Плотников пояснил, что такое заявление подается по типовой форме в Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — туда, где фактически размещены средства. Если же распоряжение отсутствует, в силу вступают нормы гражданского права.

"Если заявление отсутствует, действует закон о наследовании. Родственникам необходимо предоставить нотариально оформленное свидетельство о праве на наследство в соответствующих долях. На оформление отводится стандартный шестимесячный срок, после чего нотариус выдает документы, и можно получить средства", — пояснил Плотников.

Важно помнить, что финансовые организации не обязаны разыскивать потенциальных получателей выплат. Информирование происходит только в том случае, если в распоряжении указаны полные данные правопреемника. Во всех остальных ситуациях фонды ожидают инициативы от самих родственников. Гражданам стоит учитывать, что дефицит выплат часто возникает именно из-за ошибок в оформлении документов или пассивности наследников.

Критическим периодом для обращения за деньгами являются первые два с половиной года после смерти владельца счета. Специалист подчеркнул, что обращение к нотариусу происходит спустя полгода после смерти, и в этом нет риска. Однако существуют жесткие ограничения по времени, игнорирование которых ведет к потере активов.

"Если по истечении шестимесячного срока для вступления в наследство правопреемник не обратился в течение двух лет, средства становятся невостребованными. Восстановить право на них можно только через суд, доказав уважительность пропуска срока. Если же наследник не объявился в течение трех лет со дня смерти застрахованного, деньги утрачиваются окончательно", — рассказал эксперт.

Для оптимизации процесса эксперт рекомендует проявлять разумную предусмотрительность и заранее назначать правопреемников. Своевременный перевод пенсионных накоплений под контроль конкретных лиц упрощает процедуру передачи капитала. Кроме того, владельцам крупных сумм на счетах следует знать, что существуют новые математические пороги, разделяющие получателей на группы для разовых или пожизненных выплат.

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