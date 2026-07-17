Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая охота под контролем: новые условия сбора кедра в ХМАО вынудили жителей сменить тактику
Красиво и на века: как сделать так, чтобы фасад из ОСП не подвел вас через сезон
Слишком долго работали на импорте: российская разработка в разы продлила жизнь двигателя
УК может бесплатно заменить батарею в квартире: одна деталь решает, кто оплатит все работы
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Вода поднялась выше капотов машин: разлив рек на Камчатке привел к катастрофе в рыбацком лагере
Терпение водителей подошло к концу: обновление трассы в Кумёнском районе изменит логистику региона
Космос оказался куда живее: утечка гелия подтвердила наличие газовой оболочки у экзопланеты
Рынок труда буквально треснул: Приморский край достиг показателей, которые будут бить десятилетиями

Цены на московские офисы взлетели: финансовый разворот девелоперов изменил правила игры

Экономика

Стоимость офисов класса А в Москве в 2026 году выросла на 15%, достигнув 520 тыс. рублей за квадратный метр. С 2023 года этот показатель увеличился на 52%. Основными драйверами роста стали удорожание стройматериалов, логистики, проектного финансирования, а также смена стратегии девелоперов: теперь 74% нового ввода до 2028 года планируется к продаже, а не к сдаче в аренду.

Офисная встреча
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Офисная встреча

Смена модели владения и экспансия в районы

На рынке зафиксирован тренд на "бегство в качество". Крупные корпорации стремятся выкупать офисные площади в собственность, чтобы зафиксировать операционные расходы и избежать волатильности арендных ставок. Параллельно с этим деловая активность выходит за пределы традиционных кластеров (Сити, Белорусская, Ленинградский проспект) в жилые районы.

Одним из новых центров притяжения стали Раменки. По словам руководителя проектного управления по коммерческой недвижимости "Донстроя" Михаила Новикова, район становится привлекательным за счет концентрации жителей, которые готовы работать и потреблять услуги рядом с домом. Развитию этого процесса способствует городская программа по созданию мест приложения труда (МПТ), которая снижает риски застройщиков при создании офисной инфраструктуры в спальных районах.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что переход девелоперов на модель продажи площадей меняет структуру денежных потоков: компаниям выгоднее получить разовый крупный приток капитала при закрытии сделок, чем формировать долгосрочный арендный доход в условиях высокой стоимости заемного капитала.

Многофункциональность и стандарты среды

Структура предложения смещается в сторону многофункциональных комплексов (МФК). За пять лет их доля в общем объеме ввода выросла с 8% до 31%, а стоимость таких проектов увеличилась на 76%. Современные офисы проектируются как автономные экосистемы с фитнес-центрами, кафе и зонами отдыха.

Примером такой трансформации выступает застройка "Донстроя" в Раменках, где жилые проекты ("Событие", "Огни", "Река") дополняются двумя офисными объектами. В бизнес-центре, спроектированном бюро UNK project, реализованы инженерные и архитектурные решения премиум-класса: лобби с потолками до 9 метров, терраса площадью более 470 кв. м и автономный источник тепла на крыше для независимости от сезонных отключений.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что внедрение дорогостоящей инфраструктуры и автономных систем повышает капитальные затраты на этапе строительства, но в долгосрочной перспективе увеличивает ликвидность актива и позволяет застройщику удерживать высокую цену предложения.

Технологический вектор смещается в сторону "бесшовности": управление доступом через приложения и развитие внутренней логистики доставки. При этом девелоперы начинают отказываться от малоэффективных элементов, таких как капсульные спальни, в пользу функциональных пространств, адаптированных под конкретные сценарии использования.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Мир. Новости мира
Слишком резкий поворот: назначение Петера Сийярто в BYD изменило расклад сил в Европе
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
Ездить стало как по маслу: Амурская область изменила судьбу одной из самых тяжелых трасс
Город застрял в прошлом веке: визит в Чердынь выявил масштабные перемены в инфраструктуре
Считать Киркорова другом – тупость: почему Айза пожалела Ивлееву и назвала её наивной
Грязь больше не заблокирует путь: Сахалин обновил самый проблемный отрезок трассы до Охи
Такого масштаба не ждали: Псковский округ заставил застройщиков ускорить сдачу новых кварталов
Погода сошла с ума в выходные: разные климатические зоны заставят жителей Сахалина сменить гардероб
Свет гаснет по всему Крыму: атаки дронов вынудили энергетиков ввести жесткие лимиты
Деньги потекли рекой: Магаданская область пересмотрела финансовые планы на 2026 год
Поездки стали в разы быстрее: работы в Амурской области предопределили комфорт водителей
Леса Подмосковья превратились в порох: прогноз на ближайшие дни вынудил ведомства сменить режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.