Цены на московские офисы взлетели: финансовый разворот девелоперов изменил правила игры

Стоимость офисов класса А в Москве в 2026 году выросла на 15%, достигнув 520 тыс. рублей за квадратный метр. С 2023 года этот показатель увеличился на 52%. Основными драйверами роста стали удорожание стройматериалов, логистики, проектного финансирования, а также смена стратегии девелоперов: теперь 74% нового ввода до 2028 года планируется к продаже, а не к сдаче в аренду.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Офисная встреча

Смена модели владения и экспансия в районы

На рынке зафиксирован тренд на "бегство в качество". Крупные корпорации стремятся выкупать офисные площади в собственность, чтобы зафиксировать операционные расходы и избежать волатильности арендных ставок. Параллельно с этим деловая активность выходит за пределы традиционных кластеров (Сити, Белорусская, Ленинградский проспект) в жилые районы.

Одним из новых центров притяжения стали Раменки. По словам руководителя проектного управления по коммерческой недвижимости "Донстроя" Михаила Новикова, район становится привлекательным за счет концентрации жителей, которые готовы работать и потреблять услуги рядом с домом. Развитию этого процесса способствует городская программа по созданию мест приложения труда (МПТ), которая снижает риски застройщиков при создании офисной инфраструктуры в спальных районах.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что переход девелоперов на модель продажи площадей меняет структуру денежных потоков: компаниям выгоднее получить разовый крупный приток капитала при закрытии сделок, чем формировать долгосрочный арендный доход в условиях высокой стоимости заемного капитала.

Многофункциональность и стандарты среды

Структура предложения смещается в сторону многофункциональных комплексов (МФК). За пять лет их доля в общем объеме ввода выросла с 8% до 31%, а стоимость таких проектов увеличилась на 76%. Современные офисы проектируются как автономные экосистемы с фитнес-центрами, кафе и зонами отдыха.

Примером такой трансформации выступает застройка "Донстроя" в Раменках, где жилые проекты ("Событие", "Огни", "Река") дополняются двумя офисными объектами. В бизнес-центре, спроектированном бюро UNK project, реализованы инженерные и архитектурные решения премиум-класса: лобби с потолками до 9 метров, терраса площадью более 470 кв. м и автономный источник тепла на крыше для независимости от сезонных отключений.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что внедрение дорогостоящей инфраструктуры и автономных систем повышает капитальные затраты на этапе строительства, но в долгосрочной перспективе увеличивает ликвидность актива и позволяет застройщику удерживать высокую цену предложения.

Технологический вектор смещается в сторону "бесшовности": управление доступом через приложения и развитие внутренней логистики доставки. При этом девелоперы начинают отказываться от малоэффективных элементов, таких как капсульные спальни, в пользу функциональных пространств, адаптированных под конкретные сценарии использования.