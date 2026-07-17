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Такого ажиотажа в Пекине не ждал никто: российские товары начали сметать с полок рекордными темпами

Экономика

Российский агропромышленный комплекс демонстрирует взрывную динамику на китайском направлении: по итогам первого полугодия 2026 года экспорт продовольствия в КНР достиг 4,9 миллиарда долларов. Рост поставок зафиксирован не только в традиционных категориях сырья, но и в сегментах с высокой добавленной стоимостью, включая алкогольную продукцию. Рекордный спрос охватил пять ключевых групп товаров, что подтверждает статус Китая как стратегического потребителя российских ресурсов в условиях перестройки глобальной логистики.

китай супермаркет магазин
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
китай супермаркет магазин

Рекорды агроэкспорта: цифры и факты

Согласно данным федерального центра "Агроэкспорт", озвученным его руководителем Ильей Ильюшиным, российский экспорт сельхозпродукции в Китай за первые шесть месяцев 2026 года показал впечатляющую динамику. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 41% в натуральном выражении. Денежный эквивалент сделок вырос еще заметнее — на 44%, составив почти 5 миллиардов долларов.

Суммарный объем отгруженной продукции превысил 5,7 миллиона тонн. Такая тенденция свидетельствует о глубокой интеграции российского АПК в продовольственную безопасность Поднебесной. Стоит напомнить, что за весь 2025 год общий объем экспорта оценивался в 7,7 миллиарда долларов, что делает текущие показатели промежуточным шагом к новому историческому максимуму. Пока мировые энергетические рынки готовят неожиданный разворот, продовольственный сектор России укрепляет свои позиции на Востоке.

"Рост экспорта в Китай — это не случайный всплеск, а результат планомерного снятия фитосанитарных барьеров и расширения списка допущенных предприятий. Китайский рынок обладает колоссальной емкостью, и российские аграрии успешно конкурируют там по качеству продукции", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Топ-5 товаров: что именно покупает Китай

Структура спроса со стороны КНР в 2026 году сконцентрировалась на пяти основных позициях. Лидирующие роли занимают мороженая рыба и ракообразные, что традиционно для дальневосточных регионов России. Однако значительный вес набрали и масличные культуры, а также продукты их переработки.

Ключевыми категориями стали:

  • Мороженая рыба;
  • Рапсовое масло;
  • Ракообразные;
  • Соевые бобы;
  • Семена льна.

Развитие поставок требует от перевозчиков не только скорости, но и строгого соблюдения нормативов, особенно когда новые риски контроля грузов усложняют трансграничные перемещения. Стабильность отгрузок сои и льна напрямую зависит от эффективности логистических цепочек и пропускной способности погранпереходов.

"Китай заинтересован в долгосрочных контрактах на поставку масличных культур, так как это база для их животноводства и пищевой промышленности. Для российского бизнеса это означает гарантированный сбыт и повод инвестировать в расширение посевных площадей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Алкогольный прорыв и бобовые рекорды

Особого внимания заслуживает сегмент продукции с высокой степенью переработки. Неожиданным фаворитом стал российский коньяк. За первые пять месяцев 2026 года экспорт этого напитка вырос в 11 раз в литрах и в 31 раз в денежном выражении. Хотя абсолютные цифры пока невелики (около 100 тысяч долларов), динамика указывает на формирование новой ниши для отечественных брендов в премиальном сегменте китайского ритейла.

Не менее важным фактором стало доминирование на рынке сухого гороха. За четыре месяца поставки достигли исторической отметки в 500 тысяч тонн. Россия уверенно замещает конкурентов, предлагая конкурентные цены и предсказуемые объемы. Это особенно важно, так как в других отраслях, например топливной, налоговые изменения и дефицит заставляют бизнес постоянно адаптироваться к новым условиям.

"Взрывной рост поставок коньяка и гороха показывает, что российский экспорт диверсифицируется. Мы уходим от модели продажи только сырья к поставкам готовых продуктов, что значительно повышает маржинальность сделок для наших агрохолдингов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Эффект / Рекомендация
Рост экспорта на 44% в деньгах Укрепление притока валютной выручки и финансовой устойчивости агрохолдингов.
Взлет спроса на российский коньяк Потенциал для масштабирования брендов РФ на азиатских рынках алкоголя.
Рекорд по сушеному гороху (500 тыс. тонн) Россия становится ключевым игроком на рынке зернобобовых в Азии.

Ответы на популярные вопросы о поставках в КНР

  • Какие товары из РФ самые популярные в Китае в 2026 году? Основной объем приходится на мороженую рыбу, сою, рапсовое масло, семена льна и морепродукты (ракообразные).
  • Как изменились доходы России от агроэкспорта в КНР? За первое полугодие выручка составила 4,9 млрд долларов, что на 44% выше прошлогоднего результата за тот же период.
  • Правда ли, что Китай начал массово закупать российский алкоголь? Да, зафиксирован кратный рост интереса к коньяку (поставки выросли в 11 раз), однако пока это формирующаяся ниша в сравнении с объемами зерна.
  • Влияет ли логистика на конечную стоимость продукции? Да, рост физических объемов до 5,7 млн тонн требует расширения транспортных коридоров, что является ключевым фактором сохранения конкурентной цены.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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