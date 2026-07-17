Российский агропромышленный комплекс демонстрирует взрывную динамику на китайском направлении: по итогам первого полугодия 2026 года экспорт продовольствия в КНР достиг 4,9 миллиарда долларов. Рост поставок зафиксирован не только в традиционных категориях сырья, но и в сегментах с высокой добавленной стоимостью, включая алкогольную продукцию. Рекордный спрос охватил пять ключевых групп товаров, что подтверждает статус Китая как стратегического потребителя российских ресурсов в условиях перестройки глобальной логистики.
Согласно данным федерального центра "Агроэкспорт", озвученным его руководителем Ильей Ильюшиным, российский экспорт сельхозпродукции в Китай за первые шесть месяцев 2026 года показал впечатляющую динамику. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились на 41% в натуральном выражении. Денежный эквивалент сделок вырос еще заметнее — на 44%, составив почти 5 миллиардов долларов.
Суммарный объем отгруженной продукции превысил 5,7 миллиона тонн. Такая тенденция свидетельствует о глубокой интеграции российского АПК в продовольственную безопасность Поднебесной. Стоит напомнить, что за весь 2025 год общий объем экспорта оценивался в 7,7 миллиарда долларов, что делает текущие показатели промежуточным шагом к новому историческому максимуму. Пока мировые энергетические рынки готовят неожиданный разворот, продовольственный сектор России укрепляет свои позиции на Востоке.
"Рост экспорта в Китай — это не случайный всплеск, а результат планомерного снятия фитосанитарных барьеров и расширения списка допущенных предприятий. Китайский рынок обладает колоссальной емкостью, и российские аграрии успешно конкурируют там по качеству продукции", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Структура спроса со стороны КНР в 2026 году сконцентрировалась на пяти основных позициях. Лидирующие роли занимают мороженая рыба и ракообразные, что традиционно для дальневосточных регионов России. Однако значительный вес набрали и масличные культуры, а также продукты их переработки.
Ключевыми категориями стали:
Развитие поставок требует от перевозчиков не только скорости, но и строгого соблюдения нормативов, особенно когда новые риски контроля грузов усложняют трансграничные перемещения. Стабильность отгрузок сои и льна напрямую зависит от эффективности логистических цепочек и пропускной способности погранпереходов.
"Китай заинтересован в долгосрочных контрактах на поставку масличных культур, так как это база для их животноводства и пищевой промышленности. Для российского бизнеса это означает гарантированный сбыт и повод инвестировать в расширение посевных площадей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Особого внимания заслуживает сегмент продукции с высокой степенью переработки. Неожиданным фаворитом стал российский коньяк. За первые пять месяцев 2026 года экспорт этого напитка вырос в 11 раз в литрах и в 31 раз в денежном выражении. Хотя абсолютные цифры пока невелики (около 100 тысяч долларов), динамика указывает на формирование новой ниши для отечественных брендов в премиальном сегменте китайского ритейла.
Не менее важным фактором стало доминирование на рынке сухого гороха. За четыре месяца поставки достигли исторической отметки в 500 тысяч тонн. Россия уверенно замещает конкурентов, предлагая конкурентные цены и предсказуемые объемы. Это особенно важно, так как в других отраслях, например топливной, налоговые изменения и дефицит заставляют бизнес постоянно адаптироваться к новым условиям.
"Взрывной рост поставок коньяка и гороха показывает, что российский экспорт диверсифицируется. Мы уходим от модели продажи только сырья к поставкам готовых продуктов, что значительно повышает маржинальность сделок для наших агрохолдингов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
|Событие / Показатель
|Эффект / Рекомендация
|Рост экспорта на 44% в деньгах
|Укрепление притока валютной выручки и финансовой устойчивости агрохолдингов.
|Взлет спроса на российский коньяк
|Потенциал для масштабирования брендов РФ на азиатских рынках алкоголя.
|Рекорд по сушеному гороху (500 тыс. тонн)
|Россия становится ключевым игроком на рынке зернобобовых в Азии.
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