Собственники массово избавляются от АЗС: к каким необратимым последствиям приведет уход малого бизнеса

Владельцы частных автозаправочных станций (АЗС) в России начали массово выставлять объекты на продажу. За последний месяц на площадках объявлений появилось более 150 предложений. Сделки затрагивают Брянскую, Курскую, Самарскую, Ивановскую, Тамбовскую, Рязанскую, Новосибирскую, Владимирскую, Оренбургскую области и другие регионы.

Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ АЗС

Стоимость отдельных объектов составляет от 1 млн до 150 млн рублей. Цена зависит от расположения станции, ее оснащения, срока работы и наличия франшизы. В Уфе зафиксировано предложение о продаже сети из 13 АЗС (бензин, дизель, СУГ) за 350 млн рублей. По данным "Известий", собственники планируют потратить выручку на погашение долгов, при этом многие заявляют о намерении полностью покинуть этот бизнес.

Экономика независимых АЗС

Кризис затронул независимых операторов, которые занимают около 60% российского рынка. Основная проблема заключается в разрыве закупочных цен: частные станции покупают нефтепродукты дороже, чем крупные сети, что снижает рентабельность и лишает их возможности конкурировать по стоимости топлива для конечного потребителя.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что в условиях высокой стоимости заемного капитала и инфляционного давления частные операторы с низкой маржинальностью становятся наиболее уязвимыми. Рост операционных расходов при невозможности пропорционально поднять цены на топливо из-за конкуренции с нефтяными гигантами ведет к кассовым разрывам и долговой нагрузке.

Анастабия Бунина, заместитель директора топливной компании "Гэйнфул", полагает, что если ситуация не изменится в ближайшие полгода, часть независимых игроков уйдет с рынка, а наиболее выгодные локации перейдут под контроль федеральных сетей.

Оптимизация активов нефтяных компаний

Параллельно с частниками от активов избавляются и крупные игроки. ООО "Газпром сеть АЗС" выставило на продажу станции в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цена объектов варьируется от 940 тыс. до 13,4 млн рублей. В ООО "Газпром ГНП холдинг" пояснили, что продажа началась в августе 2022 года и является частью плановой оптимизации сети для вывода нерентабельных точек.

Также предложения о продаже станций в Тверской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае опубликовал "Лукойл". На вторичном рынке за 51,5 млн рублей продается станция в Иваново, работающая по франшизе этого бренда.

Оценщик бизнеса Антон Дорофеев обращает внимание, что разница в стоимости объектов (от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей) объясняется тем, что покупатель приобретает не только оборудование, но и право аренды или собственности на землю в конкретной локации, а также сложившийся клиентский поток.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

оценщик бизнеса Антон Дорофеев