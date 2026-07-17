Бензин в регионах начали ограничивать: кабмин пересмотрел налоговые статьи для спасения рынка

Правительство России рассмотрит поправки в Налоговый кодекс для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь на автозаправке во время заката

Речь идет о корректировке статей 251 и 270 второй части НК РФ (законопроект № 1259218-8). Новые налоговые правила должны сдержать рост стоимости топлива на внутреннем рынке.

Причины топливного кризиса

В 2026 году нагрузка на отрасль выросла из-за совпадения двух факторов: пикового сезонного спроса в период отпусков и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Это привело к дефициту бензина и дизеля в ряде регионов, где АЗС начали ограничивать продажу топлива.

Ситуация отразилась и на биржевых котировках: стоимость горючего на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла высоких отметок, а темпы роста розничных цен, по данным Росстата, ускорились.

Меры по насыщению рынка

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство и нефтяники уже применяют антикризисные решения для борьбы с дефицитом.

Направление Принятые меры Работа НПЗ Максимальная загрузка мощностей, сокращение и перенос сроков плановых ремонтов. Поставки Выброс топливных запасов на рынок, расширение прямых поставок на независимые АЗС. Приоритеты Утверждены графики поставок для северного завоза и сельхозпроизводителей. Импорт и логистика Запуск импорта топлива с июля, согласование скидок на перевозки с РЖД.

Для сдерживания экспорта введены временные запреты: до конца июля не вывозят автомобильный бензин, с 8 июля ограничен вывоз дизеля, а до 30 ноября действует запрет на экспорт авиакеросина.

Биржевой контроль и налоговый режим

Чтобы исключить спекуляции, изменили правила торговли на Петербургской бирже. Ограничили шаг роста цен и снизили нормативы обязательных биржевых продаж: для бензина и дизеля этот показатель упал с 15-16% до 10%. Также пересмотрели систему распределения объемов, чтобы топливо попадало к конечным потребителям без посредников.

Ранее в Налоговый кодекс уже внесли изменения по акцизам. Теперь смешивание прямогонного бензина с компонентами официально считается производством топлива. Переработчики получили налоговые вычеты при выпуске высокооктанового топлива из прямогонного бензина. Также скорректировали демпферный механизм для компаний, завозящих импортный бензин.

"Правительство совместно с нефтяными компаниями уже реализует ряд антикризисных решений", — сообщил вице-премьер Александр Новак.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов