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Регион остался без прибыли: жесткие меры по лесу на Дальнем Востоке ударят по крупным игрокам

Экономика » Сырье » Лес

Запрет на вывоз круглого леса за границу не заставил дальневосточные предприятия нарастить объемы переработки. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Теперь правительство рассматривает вариант введения экспортных квот на хвойные и ценные лиственные породы специально для крупных компаний.

Дерево
Фото: unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дерево

За 2023 год вывоз леса-кругляка с Дальнего Востока упал на 12% относительно показателей 2022 года. Однако сырье не осталось внутри региона — заводы не стали перерабатывать его больше. Власти связывают этот простой с плохой инфраструктурой и отсутствием реальной конкуренции на местном рынке.

Показатель Значение
Общий объем заготовки леса в РФ (2023) ~110 млн куб. м
Доля экспорта от общего объема заготовки ~30%
Доля ДФО в общем объеме экспорта леса ~20%

Если ситуация не изменится, ограничения на экспорт станут более жесткими. Это должно заставить бизнес инвестировать в цеха и оборудование на месте, чтобы регион перестал зависеть от импорта готовой древесины и перестал быть просто сырьевым придатком Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В случае, если ситуация не изменится, правительство может ввести ограничения на экспорт кругляка для крупных лесопереработчиков", — пояснил Юрий Трутнев.

Отраслевые специалисты подчеркивают: одних запретов мало. Чтобы заводы заработали на полную мощность, нужны инвестиции в технологии и модернизация дорог и портовой логистики. Сейчас сырье часто застревает или обходится слишком дорого в транспортировке внутри региона, что делает вывоз кругляка экономически привлекательнее переработки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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