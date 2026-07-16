Золотая капля для двигателя: нефтяной шторм превратил обычное масло в дорогой расходник

Российский рынок смазочных материалов столкнулся с резким ценовым скачком: стоимость автомобильных масел в рознице подскочила в среднем на 20%. Основным катализатором подорожания стал затяжной геополитический кризис на Ближнем Востоке, спровоцировавший дефицит и рост котировок на базовое сырье. Ситуация затрагивает миллионы автовладельцев и транспортных компаний, вынужденных пересматривать бюджеты на обслуживание техники, при этом эксперты предупреждают, что зависимость себестоимости от мировых цен на нефть остается критически высокой.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ моторное масло

Нефтяное ралли и логистические барьеры

Весна и начало лета 2026 года ознаменовались серьезной волатильностью на энергетических рынках. Если в феврале баррель марки Brent торговался в районе $72,87, то к апрелю котировки взлетели до $110,4. Столь стремительный рост нефтяных цен в сочетании с усложнившейся международной логистикой немедленно отразился на стоимости базовых компонентов для смазочных материалов.

"Рост стоимости нефти напрямую тянет за собой цены на сырье практически во всех регионах мира, что создает эффект домино для розничных брендов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Коммерческий директор бренда NGN Александр Маршалков отмечает, что динамика в закупках выглядит еще более угрожающей: закупочная цена базового масла, составлявшая в апреле 1000 рублей, к июлю достигла отметки в 1800 рублей. Параллельно с этим мировые центры нефтепереработки меняют свои стратегии, что дополнительно давит на глобальное предложение.

Структура себестоимости: почему дорожает канистра

Моторное масло — это сложный продукт, однако его основу на 70-90% составляет именно базовое масло, получаемое при переработке нефти. Именно поэтому розничная цена так чувствительна к котировкам сырья. По оценкам участников рынка, затраты на производство конечного продукта по некоторым спецификациям увеличились на 80%. В розничном сегменте, по данным сети Fit Service, средний чек на смазочные материалы за год вырос на 15-20%.

"Инфляционное давление в автохимии неизбежно приведет к тому, что потребители начнут искать более бюджетные варианты, что повышает риски использования некачественных аналогов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Несмотря на рост цен, российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) удерживают контроль над всей цепочкой — от добычи до реализации на полках магазинов. Это позволяет избежать катастрофического дефицита, даже несмотря на волатильность внешних рынков и меры правительства по стабилизации топливного сектора.

Российское производство и риски дефицита

Отечественные предприятия на сегодняшний день закрывают большую часть внутреннего спроса. Ежегодное потребление смазочных материалов в РФ составляет около 1,5 млн тонн, из которых на импорт приходится лишь 275 тыс. тонн. Эксперты уверены: даже внеплановые ремонты на отдельных нефтеперерабатывающих заводах не вызовут нехватки продукции. Объемы выпуска масел несопоставимы с масштабами производства бензина или дизеля, поэтому заводы могут поддерживать необходимые запасы. Источник издание Известия.

"Разрыв в объемах производства между топливом и спецхимией гарантирует, что локальные технические сбои на НПЗ не приведут к опустению полок в автомагазинах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Фактор влияния Эффект для рынка и потребителя Рост нефти Brent до $110 Увеличение стоимости сырья (базы) на 80% Логистические сложности Задержки поставок импортных присадок и готовых брендов Высокая доля базы в масле (до 90%) Прямая трансляция цен сырья в розничную стоимость канистры Стабильность работы НПЗ в РФ Отсутствие физического дефицита при высоких ценах

Ответы на популярные вопросы о ценах на масла

Почему масло подорожало сильнее, чем бензин? Производство масел сильнее зависит от мировых котировок базового сырья и импортных пакетов присадок, в то время как цены на бензин в России сдерживаются государственными демпферными механизмами. Стоит ли закупать масло впрок? Резкого дефицита не ожидается, так как российские заводы полностью обеспечивают потребности рынка. Создание запасов имеет смысл только для фиксации текущей цены при ожидании дальнейшей инфляции. Как отличить подделку при росте цен? В периоды подорожания на рынок выходит больше контрафакта. Эксперты рекомендуют покупать продукцию в крупных сетевых магазинах или у официальных дистрибьюторов, проверяя защитные коды на упаковке. Поможет ли переход на отечественные бренды сэкономить? Российские масла сейчас дешевле западных аналогов, однако их себестоимость также растет из-за подорожания нефти и импортных компонентов. Разница в цене сохранится, но общий тренд на подорожание затронет всех.

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