Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

Российский топливный рынок столкнулся с масштабной волной распродаж автозаправочных станций. За последний месяц на торговых площадках появилось более 150 лотов: от скромных частных заправок до объектов нефтяных гигантов уровня "Лукойла" и "Газпрома". В условиях, когда оптовые цены на бирже делают бизнес независимых игроков убыточным, а логистику — убыточной, владельцы пытаются избавиться от активов, пока те не превратились в неликвидный балласт. Ситуация затрагивает десятки регионов, включая Центральную Россию, Поволжье и Урал, сигнализируя о глубокой трансформации розничного сегмента АЗС.

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Массовый исход: кто и почем продает заправки

География продаж охватывает практически всю страну: от Брянской и Курской областей до Новосибирска и Самарской области. Ценовой диапазон крайне широк — от 1 млн рублей за ветхий объект до 350 млн рублей за укомплектованную сеть в Уфе. Стоимость напрямую зависит от технического состояния, наличия франшизы и пропускной способности трассы.

"Частный бизнес на этом рынке сейчас зажат в тиски. Розничные цены на стелах сдерживаются, тогда как закупка на бирже обходится непомерно дорого. Это не позволяет обеспечить маржинальность и установить конкурентные цены с заправками нефтяных компаний", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ценовые ножницы и дефицит: почему бизнес стал убыточным

Основной удар пришелся на независимые сети, которые составляют около 60% всего рынка (почти 20 тысяч станций из 27,7 тысяч по стране). Проблемы начались после атак на НПЗ и последующих внеплановых ремонтов, что спровоцировало локальные перебои. Крупные вертикально-интегрированные компании (ВИНК) снабжают собственные сети в приоритетном порядке. Мелкие игроки вынуждены покупать топливо на бирже по пиковым ценам. В результате на частных АЗС ценник на дизель может превышать 100 рублей, в то время как у "федералов" он держится в районе 80 рублей.

"Для многих владельцев продажа — это единственный способ погасить накопившиеся долги. Работать в убыток несколько месяцев подряд под силу только крупному капиталу, малый бизнес просто вымывается с рынка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тактика гигантов: "Газпром" и "Лукойл" чистят портфели

Примечательно, что объявления появились и от структур "Газпрома" (в Ростовской, Астраханской и других областях) и "Лукойла". Однако эксперты уверены: это не бегство из бизнеса, а плановая оптимизация. Компании избавляются от нерентабельных точек с плохой логистикой. Некоторые объекты висят в экспозиции годами — например, станции в Тамбовской и Нижегородской областях выставлены еще в 2022 году. Пока рынок лихорадит, покупатели не спешат вкладываться в активы с сомнительной окупаемостью. Источник издание Известия.

"Мы наблюдаем естественный процесс консолидации. Если дисбаланс между оптом и розницей сохранится еще полгода, наиболее удачные локации частников будут по дешевке выкуплены федеральными игроками", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Фактор / Ситуация Последствия для рынка и потребителя Рост оптовых цен на бирже Убыточность частных АЗС, закрытие станций в селах и на малых трассах Ремонты на НПЗ Риск возникновения локального дефицита и очередей в пиковые периоды Разрыв в ценах между ВИНК и частниками Переток клиентов к крупным сетевикам, перегрузка их инфраструктуры Ограничение экспорта топлива Стабилизация внутреннего предложения, замедление роста цен на стелах

Ответы на популярные вопросы о ситуации на АЗС

Исчезнет ли бензин с заправок из-за продажи АЗС?

Массового исчезновения не ожидается. Смена собственника обычно не влечет закрытия объекта. Однако в отдаленных районах нерентабельные станции могут законсервировать, что увеличит плечо пробега до ближайшей заправки. Почему у частников топливо значительно дороже?

Независимые АЗС покупают ресурс у трейдеров или на бирже по текущим рыночным ценам. У крупных компаний (ВИНК) есть собственные НПЗ, что позволяет им удерживать розничные цены ниже рыночных в маркетинговых или социальных целях. Стоит ли ждать снижения цен на бензин?

В текущей ситуации речь идет скорее о сдерживании роста. Государство использует демпфер и экспортные ограничения, чтобы не допустить резких скачков, но предпосылок для дефляции на топливном рынке сейчас нет. Что будет с программами лояльности при смене владельца АЗС?

Если заправку под франшизой (например, "Лукойл") выкупит другой франчайзи, условия обычно сохраняются. Если же объект перейдет к локальному оператору, накопленные баллы федеральной сети там действовать перестанут.

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