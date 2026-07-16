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Санкционный бумеранг ударил по Италии: бизнес потерял 40 миллиардов и теперь ищет дорогу обратно

Экономика » Финансы

За четыре года санкционного давления итальянский бизнес понес колоссальные убытки, превысившие 40 миллиардов евро. Несмотря на жесткие ограничения и уход ряда брендов, итальянские предприниматели не спешат окончательно разрывать связи с российским рынком: 250 компаний продолжают работу, а многие из ушедших ищут способы для легального возвращения. Экономическая целесообразность в данном случае вступает в прямой конфликт с политическими установками ЕС, создавая уникальную ситуацию на рынке прямых иностранных инвестиций.

Флаг Итальянской республики
Фото: commons.wikimedia.org by Maupao70, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Итальянской республики

Масштаб финансовых потерь и структура присутствия

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в ходе генеральной ассамблеи организации озвучил цифры, отражающие реальную цену санкционной политики для Рима. Ущерб в 40 миллиардов евро складывается из недополученной прибыли, обесценивания активов и разрыва налаженных логистических цепочек. "За четыре года западных санкций итальянский бизнес в России понес огромные потери в размере более 40 миллиардов евро", — констатировал глава ассоциации.

"Цифра в 40 миллиардов евро — это наглядный результат замещения качественных европейских товаров и капиталлоемких проектов. Итальянцы всегда занимали ниши высокотехнологичного оборудования и потребительского сектора, которые сейчас активно перехватывают игроки из других регионов", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

При этом костяк итальянского бизнеса сохраняется. На текущий момент в России функционируют 250 компаний. Из них около 100 предприятий сохранили локализованное производство на территории РФ, а 150 сосредоточены на торговых операциях. Это свидетельствует о том, что наиболее глубоко интегрированные в реальный сектор экономики игроки предпочитают адаптироваться, а не ликвидировать активы.

Желание вернуться и позиция российских властей

Витторио Торрембини особо подчеркнул, что многие компании, покинувшие рынок после 2022 года под политическим давлением, выражают готовность к возобновлению деятельности. Однако условия игры для западного капитала в России фундаментально изменились. Если раньше бизнес мог рассчитывать на специфические льготы в рамках инвестиционных контрактов, то теперь Москва занимает жесткую прагматичную позицию.

"Юридически возвращение возможно, но оно не будет легким. Российское законодательство в ответ на недружественные действия сформировало фильтры: теперь каждый случай рассматривается индивидуально через подкомиссию Минфина, и никаких преференций за 'былые заслуги' не предусмотрено", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Правительство России в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова дало четкий сигнал: приоритет будет отдаваться только тем иностранным партнерам, чьи технологии и инвестиции критически важны для страны. Возвращение будет происходить исключительно на конкурентной основе, без предоставления особых привилегий по сравнению с отечественными компаниями или партнерами из дружественных стран.

"Итальянцам придется конкурировать с азиатскими производителями, которые за это время заняли их полки и производственные площадки. Ключевым вопросом станет не только желание вернуться, но и способность предложить уникальные решения, которые не под силу субститутам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель / Событие Последствия и эффект
Потери бизнеса (40 млрд евро) Снижение инвестиционного потенциала итальянских корпораций в Европе
Сохранение 250 компаний Поддержание технологических цепочек и рабочих мест в РФ
Отказ от преференций при возврате Укрепление позиций российских производителей и партнеров из ЕвразЭС
Индивидуальный отбор инвесторов Допуск в страну только стратегически значимых технологий и капиталов

Ответы на популярные вопросы об итальянском бизнесе в РФ

Почему итальянские компании потеряли так много денег?

Основной объем потерь связан с разрывом экспортных контрактов, остановкой заводов, необходимостью продавать активы с огромным дисконтом и блокировкой дивидендов. Также серьезно ударило изменение логистики через третьи страны, что увеличило издержки в разы.

Какие отрасли Италии больше всего пострадали от санкций?

Наибольший удар пришелся на машиностроение (поставки станков), легкую промышленность (мода и дизайн) и пищевой сектор. Италия традиционно была лидером в поставках оборудования для российского АПК и ТЭК, теперь этот рынок занимают другие игроки.

Смогут ли ушедшие бренды вернуться в Россию в 2026 году?

Техническая возможность сохраняется через механизмы обратного выкупа или создания новых юрлиц. Однако им придется доказывать свою полезность для российской экономики, так как импортные потоки уже переориентированы.

Могут ли итальянские компании рассчитывать на господдержку в РФ?

Только те, кто имеет статус локализованного производителя и не прекращал деятельность. Для вновь прибывающих или возвращающихся западных компаний льготный режим сейчас фактически закрыт.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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