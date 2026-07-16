Счёт на миллионы пришёл спустя годы: пересмотр правил ввоза авто из Казахстана обнулил покой

Владельцы автомобилей Hyundai Tucson, Kia Cerato и других моделей казахстанской сборки в России сталкиваются с требованиями Федеральной таможенной службы (ФТС) о доплате утильсбора. Суммы задолженности с учетом пеней достигают нескольких миллионов рублей, при этом машины оформлялись в соответствии с правилами, действовавшими на момент ввоза.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина проверяет документы на автомобиле на авторынке

Причины доначислений

Проблема затронула владельцев седанов и кроссоверов, ввезенных из Казахстана после 1 апреля 2024 года. На этапе оформления автомобили прошли таможенную проверку, владельцы оплатили коммерческий утильсбор и получили электронные ПТС, что позволило поставить транспорт на учет.

Спустя полтора-два года ФТС инициировала повторные проверки документов. Изменение подхода произошло после письма Минпромторга РФ: таможенные органы начали применять компенсационную формулу расчета сбора даже к автомобилям из Казахстана. Ранее для подтверждения страны происхождения достаточно было сертификата СТ-KZ.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин отмечает, что подобные пересмотры уже принятых решений часто связаны с изменением внутренней трактовки норм или получением новых директив от профильных министерств, что создает правовую неопределенность для конечного потребителя.

Региональные случаи и реакция надзорных органов

Массовые требования о доплатах зафиксированы в нескольких регионах. В Воронеже владелец Hyundai Tucson, купленного весной 2024 года, получил уведомление о необходимости доплатить около 1 млн рублей с учетом пеней. В Самаре житель города оспаривает в суде аналогичное доначисление за Kia Cerato. Также известно о судебном споре с таможней в Челябинской области из-за Kia Sportage.

Экспертный комментарий: "Когда государственные органы меняют правила игры задним числом, граждане оказываются в ситуации, где соблюдение закона на момент сделки не гарантирует отсутствие претензий в будущем. В таких случаях ключевым становится вопрос о том, была ли ошибка в действиях должностных лиц или изменилась сама правовая база", — отметил юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

В конце 2025 года Генпрокуратура РФ признала, что действия ФТС создали избыточную финансовую нагрузку на граждан. По результатам проверки в адрес руководства ведомства было внесено соответствующее представление. Однако, по имеющимся данным, требования о доплатах продолжают поступать владельцам автомобилей.