Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годы безнаказанного отравления: в Благовещенске нашли трубы, которые вывели из строя экосистему Зеи
Сначала минус или всё-таки плюс: несоблюдение порядка при демонтаже лишило машину питания
Вес уходит, но что забирает организм? Новое исследование раскрыло обратную сторону уколов для похудения
Вместо одного гиганта — сеть малых объектов: стратегия в Забайкалье изменила подход к топливу
Топливный голод ударил по водителям: Якутск оказался в заложниках инфраструктурного сбоя
Диагностика авто превратилась в войну алгоритмов: что позволяет автосервисам обходить любые блокировки ПО
Сладости из Хабаровска покоряют Азию: знак качества открыл двери в крупнейшие сети Китая
Деньги пришли без единой справки: Алтайский край пересмотрел порядок выдачи декретных выплат
Никакой пощады за проступки: Приморье ввело систему оценок за поведение в школах

Ормузский пролив превращается в ловушку: Япония запускает масштабный план спасения поставок нефти

Экономика » Сырье

Энергетический кризис на Ближнем Востоке вынудил Японию пересмотреть логистические маршруты импорта нефти: Токио готов инвестировать в наземные трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы исключить зависимость от нестабильного Ормузского пролива. Рост военного напряжения между Ираном и США ставит под угрозу поставки сырья, что подтолкнуло Японскую ассоциацию нефтеперерабатывающих предприятий к экстренным консультациям с правительством о финансовой поддержке инфраструктурных проектов в обход опасной зоны.

Флаг Японии
Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Японии

Япония ищет альтернативу Ормузскому проливу

Япония, исторически зависимая от ближневосточного углеводородного сырья, инициирует масштабную перестройку логистических схем. Как сообщил глава Ассоциации нефтеперерабатывающих предприятий Японии Сюнъити Кито, отрасль намерена запросить у государственного сектора поддержку для расширения нефтепроводных мощностей в регионе. Основная задача — минимизировать танкерный транзит через Ормузский пролив, который остается "бутылочным горлышком" мировой торговли энергией.

"Стабильность поставок через Ормузский пролив сейчас находится под вопросом из-за геополитических маневров Вашингтона и Тегерана. Для импортеров наличие сухопутных маршрутов к побережью Красного моря или Оманского залива — это вопрос выживания экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски блокировки и позиция импортеров

Поводом для резкой активизации Токио стала очередная эскалация вооруженного противостояния в регионе. Сюнъити Кито подчеркнул, что неопределенность ситуации заставляет бизнес искать более надежные каналы транспортировки, чем морской путь, который Иран неоднократно угрожал заблокировать в ответ на агрессивную политику США. В условиях, когда энергетическая безопасность становится ключевым фактором, японские компании готовы софинансировать строительство новых веток за пределами зоны прямого конфликта.

"Создание альтернативных путей требует колоссальных вложений, однако диверсификация маршрутов снижает страховые премии на перевозку и исключает риск полной остановки НПЗ в случае перекрытия пролива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Предложения Саудовской Аравии и ОАЭ

Саудовская Аравия и ОАЭ уже выдвинули конкретные предложения по увеличению прокачки нефти до терминалов, имеющих выход к открытым водам вне Персидского залива. Это позволит Японии закупать огромные объемы сырья без захода танкеров в опасную зону. Несмотря на сложную логистику, такие схемы выглядят более устойчивыми на фоне рисков, с которыми сталкиваются другие рынки, например, сектор морских перевозок в Европе.

"Мы видим стремление стран-экспортеров зафиксировать свою долю на азиатском рынке, предлагая защищенные от санкций и войн маршруты. Токио понимает, что промедление может стоить им промышленного роста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация
Угроза блокировки Ормузского пролива Рост стоимости страховки и дефицит сырья у импортеров
Переориентация на трубопроводы Снижение зависимости от морской блокады, стабилизация цен
Инвестиции Токио в проекты ОАЭ Закрепление долгосрочных эксклюзивных контрактов на нефть

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Ормузский пролив так важен для Японии?
Через этот узкий проход транспортируется подавляющее большинство нефти из Персидского залива в Азию. Для Токио это единственный путь получения ресурсов от ключевых арабских поставщиков.

Как трубопроводы помогут избежать конфликта?
Наземные магистрали позволяют перекачивать нефть из центральных месторождений Саудовской Аравии сразу к портам Красного моря, минуя зону действия иранского флота.

Кто оплатит строительство новой инфраструктуры?
Японские нефтеперерабатывающие гиганты рассчитывают на льготные кредиты и госгарантии от правительства Японии в рамках программ энергобезопасности.

Отразится ли эта ситуация на мировых ценах?
Да, создание обходных путей требует времени, и любая новость об обострении в проливе провоцирует спекулятивный скачок котировок Brent и WTI.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Шоу-бизнес
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Ленинградская область
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Королевская семья не простила опальных: поездка принца Гарри превратилась в унизительный кошмар для Меган Маркл
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Последние материалы
Такого не видели 25 лет: азиатский бьюти-десант в России побил абсолютный рекорд закупок
Не кроссворды спасают мозг: ученые назвали способ замедлить старение и сохранить ясный ум
Огород без лопаты: как добиться идеальной рыхлости грядок, забыв про изнурительную копку
Кажется, будто ягоды только сорвали: этот клубничный морс сохраняет их настоящий вкус
Слишком идеальные формы Хейли Бибер: деталь на фото выдала способ, который изменил её тело
Самые умные собаки мира: рейтинг пород, которые понимают хозяина с полуслова и удивляют интеллектом
Борьба за выживание: почему тело сопротивляется росту мышц и как победить в этой схватке
Вирус-родственник Эболы вырвался из тени: забытый монстр без вакцины снова поднял голову
Молоко каждый день: польза для здоровья или скрытая угроза для взрослого организма
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.