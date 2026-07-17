Ормузский пролив превращается в ловушку: Япония запускает масштабный план спасения поставок нефти

Энергетический кризис на Ближнем Востоке вынудил Японию пересмотреть логистические маршруты импорта нефти: Токио готов инвестировать в наземные трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы исключить зависимость от нестабильного Ормузского пролива. Рост военного напряжения между Ираном и США ставит под угрозу поставки сырья, что подтолкнуло Японскую ассоциацию нефтеперерабатывающих предприятий к экстренным консультациям с правительством о финансовой поддержке инфраструктурных проектов в обход опасной зоны.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Японии

Япония ищет альтернативу Ормузскому проливу

Япония, исторически зависимая от ближневосточного углеводородного сырья, инициирует масштабную перестройку логистических схем. Как сообщил глава Ассоциации нефтеперерабатывающих предприятий Японии Сюнъити Кито, отрасль намерена запросить у государственного сектора поддержку для расширения нефтепроводных мощностей в регионе. Основная задача — минимизировать танкерный транзит через Ормузский пролив, который остается "бутылочным горлышком" мировой торговли энергией.

"Стабильность поставок через Ормузский пролив сейчас находится под вопросом из-за геополитических маневров Вашингтона и Тегерана. Для импортеров наличие сухопутных маршрутов к побережью Красного моря или Оманского залива — это вопрос выживания экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски блокировки и позиция импортеров

Поводом для резкой активизации Токио стала очередная эскалация вооруженного противостояния в регионе. Сюнъити Кито подчеркнул, что неопределенность ситуации заставляет бизнес искать более надежные каналы транспортировки, чем морской путь, который Иран неоднократно угрожал заблокировать в ответ на агрессивную политику США. В условиях, когда энергетическая безопасность становится ключевым фактором, японские компании готовы софинансировать строительство новых веток за пределами зоны прямого конфликта.

"Создание альтернативных путей требует колоссальных вложений, однако диверсификация маршрутов снижает страховые премии на перевозку и исключает риск полной остановки НПЗ в случае перекрытия пролива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Предложения Саудовской Аравии и ОАЭ

Саудовская Аравия и ОАЭ уже выдвинули конкретные предложения по увеличению прокачки нефти до терминалов, имеющих выход к открытым водам вне Персидского залива. Это позволит Японии закупать огромные объемы сырья без захода танкеров в опасную зону. Несмотря на сложную логистику, такие схемы выглядят более устойчивыми на фоне рисков, с которыми сталкиваются другие рынки, например, сектор морских перевозок в Европе.

"Мы видим стремление стран-экспортеров зафиксировать свою долю на азиатском рынке, предлагая защищенные от санкций и войн маршруты. Токио понимает, что промедление может стоить им промышленного роста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация Угроза блокировки Ормузского пролива Рост стоимости страховки и дефицит сырья у импортеров Переориентация на трубопроводы Снижение зависимости от морской блокады, стабилизация цен Инвестиции Токио в проекты ОАЭ Закрепление долгосрочных эксклюзивных контрактов на нефть

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Ормузский пролив так важен для Японии?

Через этот узкий проход транспортируется подавляющее большинство нефти из Персидского залива в Азию. Для Токио это единственный путь получения ресурсов от ключевых арабских поставщиков.

Как трубопроводы помогут избежать конфликта?

Наземные магистрали позволяют перекачивать нефть из центральных месторождений Саудовской Аравии сразу к портам Красного моря, минуя зону действия иранского флота.

Кто оплатит строительство новой инфраструктуры?

Японские нефтеперерабатывающие гиганты рассчитывают на льготные кредиты и госгарантии от правительства Японии в рамках программ энергобезопасности.

Отразится ли эта ситуация на мировых ценах?

Да, создание обходных путей требует времени, и любая новость об обострении в проливе провоцирует спекулятивный скачок котировок Brent и WTI.

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