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Такого не видели 25 лет: азиатский бьюти-десант в России побил абсолютный рекорд закупок

Экономика

Российский рынок красоты демонстрирует феноменальную устойчивость: импорт косметических средств из Южной Кореи в июне 2026 года обновил исторический максимум за последние четверть века. Несмотря на логистические сложности, объем поставок взлетел на 73% по сравнению с прошлым годом, закрепив за Россией статус одного из ключевых направлений для сеульских производителей. Рекордные $48,8 млн за месяц подтверждают, что азиатские бренды успешно заняли ниши, освободившиеся после ухода европейских марок, и сформировали новую потребительскую привычку у россиян.

Кореянка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кореянка

Статистический рывок: цифры и динамика

Согласно актуальным данным таможенной службы Республики Корея, июньский показатель в $48,8 млн стал абсолютным рекордом с января 2000 года. Для понимания масштаба: всего десять лет назад, в 2016 году, годовой объем поставок едва превышал $16,3 млн, что втрое меньше, чем текущие закупки за один календарный месяц. Динамика первого полугодия 2026 года также выглядит убедительно: в страну ввезено товаров на $212,6 млн, что почти на четверть превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

"Рост поставок из Южной Кореи — это закономерная реакция рынка на структурные изменения. Ритейлеры переориентировались на стабильных партнеров, а потребитель нашел качественную альтернативу люксовым брендам из недружественных стран", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Место России в глобальном экспорте Кореи

Несмотря на кратный рост закупок, Россия занимает седьмую строчку в мировом рейтинге покупателей корейской бьюти-продукции. Лидерство удерживают США с внушительным объемом в $1,1 млрд за полугодие, опережая Китай ($849 млн) и Японию ($471 млн). Примечательно, что в этом списке РФ соседствует с такими крупными экономиками, как Польша, Вьетнам и Великобритания. Стабильный спрос поддерживается не только прямым импортом, но и налоговыми льготами для дистрибьюторов, обеспечивающими конкурентные цены.

"Корейские компании сегодня предлагают максимально эффективные решения в среднем ценовом сегменте. Высокая оборачиваемость этого товара напрямую влияет на прибыль розничных сетей, работающих с высокой маржой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Популярность продукции из Республики Корея обусловлена не только политической конъюнктурой, но и технологическим превосходством в сегменте уходовых средств. Пока европейские производители сталкиваются с ростом издержек из-за продовольственной инфляции и энергетического кризиса, корейские заводы сохраняют агрессивный маркетинг и частую сменяемость линеек. Это позволяет российскому ритейлу поддерживать интерес покупателей без дефицита ассортимента.

Показатель / Событие Последствия и эффект
Рост импорта на 73% в июне Насыщение рынка и стабилизация цен на бьюти-товары
Объем поставок $212,6 млн за полгода Укрепление торговых связей с Азиатским регионом
Седьмое место РФ в мировом рейтинге Высокая значимость российского рынка для экспортеров из РК

"Активность в этом секторе свидетельствует о сохранении покупательной способности населения в части товаров повседневного спроса. Это позитивный сигнал для смежных отраслей ритейла и логистики", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о косметическом импорте

Подорожает ли корейская косметика из-за рекордного спроса?

Прямой связи между ростом объема поставок и ценой нет. Напротив, увеличение масштабов ввоза позволяет дистрибьюторам оптимизировать логистические затраты, что сдерживает розничные цены.

Могут ли возникнуть перебои с поставками из Сеула?

На данный момент торговые каналы работают стабильно. Южнокорейский бизнес заинтересован в российском потребителе, особенно на фоне падения продаж в Китае.

Как рост импорта влияет на российских производителей?

Конкуренция с корейскими брендами стимулирует отечественные марки улучшать качество составов и упаковки, что выгодно конечному потребителю.

Почему именно июнь показал такие высокие цифры?

Это связано с сезонным обновлением ассортимента перед летним периодом и подготовкой ритейлеров к промо-акциям второго полугодия.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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