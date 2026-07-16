Дизельный кран почти закрылся: мировой рынок столкнулся с дефицитом, которого давно не ждали

Российский запрет на экспорт дизельного топлива спровоцировал резкий скачок мировых котировок, обнажив уязвимость ключевых импортеров и запустив цепную реакцию на европейских торговых площадках. Ограничения, введенные правительством РФ для стабилизации внутреннего рынка и обеспечения аграриев в период уборочной кампании, уже привели к тому, что стоимость топлива в Северо-Западной Европе достигла максимума с марта, а Турция и Бразилия вынуждены экстренно перестраивать логистику. Пока отечественные НПЗ восстанавливаются после технических сбоев, глобальный рынок готовится к затяжному дефициту, который неизбежно отразится на стоимости логистики и конечных продуктов.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

Мировые биржи в тисках дефицита

Решение России ограничить зарубежные отгрузки дизеля стало катализатором для роста цен на европейских хабах. В регионе ARA (Антверпен — Роттердам — Амстердам) стоимость барреля подскочила до $70,3, обновив весенние рекорды. Аналогичная картина наблюдается в Средиземноморском бассейне, где цены достигли пиковых значений за последние два месяца. Ситуация усугубляется тем, что еще до официального эмбарго объемы экспорта снизились из-за повреждений на ряде НПЗ.

"Рынок дизельного топлива сейчас крайне чувствителен к любым перебоям в поставках. Исключение российского ресурса, который традиционно занимал весомую долю, создает вакуум, который невозможно мгновенно заполнить объемами из других регионов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

По данным аналитиков, в июне экспорт сократился почти вдвое по сравнению с весенним периодом. Если в начале года Россия отправляла на внешние рынки значительные объемы, то к концу июня среднесуточные отгрузки упали в три раза относительно средних показателей последних лет. Это вынуждает импортеров искать замену на фоне и без того нестабильной ситуации в Красном море и Персидском заливе.

География поставок: кто пострадает сильнее всех

Турция, долгое время выступавшая крупнейшим хабом для российского дизеля, оказалась в наиболее сложном положении. Анкара использовала недорогое топливо из РФ для внутренних нужд, высвобождая собственные нефтепродукты для перепродажи в Европу. Теперь эта схема буксует, а страна вынуждена расходовать накопленные резервы или переплачивать за индийские поставки.

"Бразилия и Индия, вероятно, развернут танкеры в сторону США и других альтернативных поставщиков, однако ключевым фактором станет логистическое плечо. Стоимость доставки заметно вырастет, что подстегнет инфляцию в транспортном секторе этих стран", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В Киргизии уже зафиксирована нехватка высокооктанового бензина, что привело к введению ответных ограничений на вывоз нефтепродуктов из республики. Ситуация показывает, как проблемы в грузоперевозках и снабжении топливом быстро распространяются на соседние рынки.

Внутренние цели: спасение посевной

Российские власти подчеркивают, что приоритет отдан национальным интересам. Эмбарго, введенное 8 июля, призвано наполнить заправки и нефтебазы к началу активных сельхозработ. По официальным данным, эффект уже заметен: внутренний рынок стабилизировался, а аграрии получают горючее в необходимых объемах. При этом поставки по межправительственным соглашениям продолжаются в штатном режиме.

"Запрет экспорта является временной, но необходимой мерой для ликвидации дисбаланса. Пока производство не перекроет внутренний дефицит с запасом, возобновление открытых продаж за рубеж маловероятно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие Последствия и прогноз Введение эмбарго на экспорт дизеля Стабилизация цен на АЗС, обеспечение уборочной кампании Рост котировок в Европе (ARA) Удорожание логистики и рост себестоимости продовольствия в ЕС Снижение выпуска на НПЗ Длительный характер ограничений до завершения ремонтов

Ответы на популярные вопросы о топливном эмбарго

Как запрет на экспорт повлияет на цены на российских заправках?

Мера направлена на увеличение предложения внутри страны, что сдерживает рост розничных цен и предотвращает дефицит в регионах.

Когда Россия может возобновить поставки за рубеж?

Ограничения могут быть сняты только после формирования устойчивого профицита производства над потреблением. Эксперты не исключают продления мер до конца сезона активных полевых работ.

Откуда импортеры будут брать дизель вместо российского?

Турция и Бразилия переориентируются на танкерные поставки из США и Индии, а также задействуют национальные стратегические резервы.

Пострадают ли страны СНГ от этих ограничений?

Поставки в рамках межправительственных договоров сохраняются, однако на свободном рынке соседей уже наблюдается волатильность цен и локальный дефицит отдельных марок топлива.

Читайте также