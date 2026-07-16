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Биржа сорвалась в штопор: индекс Мосбиржи рухнул к минимумам почти двухлетней давности

Экономика » Финансы » Инвестиции

Российский фондовый рынок столкнулся с масштабной волной распродаж, которая отбросила индекс Мосбиржи к значениям почти двухлетней давности. По итогам торговой сессии 16 июля индикатор рухнул более чем на 4%, обновив локальный минимум сентября 2022 года. Основными катализаторами обвала стали ожидания по резкому ужесточению монетарной политики Банка России и негативный геополитический фон, что вынудило инвесторов избавляться от широкого спектра активов — от технологического сектора до тяжеловесов нефтегазовой отрасли.

График акций
Фото: unsplash.com by Sulpicio Helps is licensed under Free to use under the Unsplash License
График акций

Черный вторник: масштабы падения и аутсайдеры

Торговый день на Московской бирже завершился падением индекса на 4,24%, до отметки 2022,27 пункта. Столь резкого снижения рынок не видел с момента объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Валютный индекс РТС просел еще значительнее — на 4,7%, опустившись до 813,43 пункта. Лидерами падения в составе индекса Мосбиржи стали бумаги холдинга VK, потерявшие почти 13%, и акции золотодобытчика "Полюс", рухнувшие на 10,6%.

Давление на котировки оказали и дивидендные отсечки. После закрытия реестров ожидаемо скорректировались вниз бумаги "Сургутнефтегаза", потерявшие 11,1%, и "Совкомфлота", снизившиеся на 8,3%. Просадка затронула практически все сектора: от металлургов ("Русал" — минус 10%) до финансового сектора (ВТБ — минус 6,2%) и нефтегазовых гигантов, таких как "Газпром" и "Татнефть". Инвесторы опасаются, что замороженные активы и юридические споры на внешних контурах продолжат оказывать давление на долгосрочную устойчивость корпораций.

"Текущий обвал — это классическая реакция на неопределенность. Участники торгов закладывают в цены худшие сценарии по ключевой ставке. Переток ликвидности с рынка акций в депозиты и облигации ускорился, так как доходность безрисковых инструментов становится всё более привлекательной", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причины обвала: ставка и геополитическое давление

Фундаментальным фактором снижения остается инфляционное давление и жесткая риторика регулятора. Несмотря на то, что на предыдущем заседании Банк России лишь точечно скорректировал ставку до 14,25%, рынок ждет более радикальных шагов в ближайшем будущем. Высокая стоимость заимствований напрямую бьет по маржинальности бизнеса и увеличивает расходы на обслуживание долгов, что особенно критично для компаний с высокой долговой нагрузкой. Тем временем, на глобальной арене поставки топлива остаются предметом политического торга, что добавляет волатильности сырьевым экспортерам.

Событие / Показатель Последствия и эффект для рынка
Обновление минимумов 2022 года Формирование устойчивого медвежьего тренда, риск дальнейших распродаж
Ожидание роста ставки ЦБ Снижение инвестиционной привлекательности акций, рост доходности вкладов
Дивидендные гэпы ("Сургутнефтегаз", ВТБ) Техническое давление на индекс, потребность в притоке новых денег для закрытия разрывов

"Мы видим, что дивидендный сезон подходит к концу, и у инвесторов пропадает стимул удерживать бумаги на фоне дорогого фондирования. Финансовая отчетность компаний будет под давлением до конца года из-за роста процентных расходов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мнение экспертов о перспективах восстановления

Несмотря на панические настроения, часть аналитиков видит в текущем снижении возможности для долгосрочного входа. Однако для стабилизации рынка требуются четкие сигналы от ЦБ о достижении пика инфляции. Пока же инвесторы предпочитают защитные инструменты. На фоне волатильности цен на нефть и нефтепродукты, где решения кабмина по НПЗ помогают сбалансировать внутренний рынок, энергетический сектор может показать большую устойчивость, чем IT или ритейл.

"В текущей ситуации частному инвестору стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном и ликвидные фонды денежного рынка. Акции сейчас — это история для тех, кто готов пересиживать просадку в 10-15% в течение полугода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о фондовом рынке

Почему акции начали падать именно сейчас?

Главным триггером стало сочетание дивидендных "отсечек" крупнейших эмитентов и ожидание жесткого решения Центробанка по ставке. Рынок акций традиционно падает, когда доходности по альтернативным инструментам (депозитам) растут.

Стоит ли сейчас покупать бумаги на "дне"?

Технически рынок перепродан, однако фундаментальные факторы (высокая инфляция и санкционное давление) могут утянуть котировки еще ниже. Покупки целесообразны только при долгосрочной стратегии от трех лет.

Как ключевая ставка реально влияет на цену акций?

Высокая ставка делает кредиты для бизнеса дороже, что снижает чистую прибыль. Кроме того, инвесторы сравнивают доходность акций с депозитами — если в банке можно получить 18-20% годовых без риска, спрос на рискованные акции падает.

Какие компании наиболее устойчивы к такому падению?

Относительную устойчивость могут проявить экспортеры с низкой долговой нагрузкой и компании, работающие на критически важных внутренних рынках, где цены индексируются в соответствии с инфляцией.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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