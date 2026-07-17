Европейская промышленность капитулировала: ЕС резко нарастил закупки удобрений из России

Европейская промышленность вынуждена капитулировать перед прагматизмом. В мае 2026 года Евросоюз увеличил закупки российских удобрений на 30%, доведя объем импорта до 60,5 млн евро. Это пиковый показатель с декабря прошлого года. Брюссель, пытавшийся выстроить барьеры, столкнулся с дефицитом критически важных ресурсов для своего аграрного сектора. Чтобы спасти посевную, европейские чиновники закрывают глаза на происхождение составов, меняя структуру закупок на ходу.

Фото: Tripelsuperfosfaat by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суперфосфат

Сложная химия зависимости: почему ЕС сменил приоритеты

Основной драйвер роста — смешанные удобрения, содержащие сразу два или три питательных элемента. Спрос на них в Европе взлетел в 5,3 раза. Пока политики принимают новые пакеты ограничений, аграрии голосуют кошельком за российскую продукцию. Импорт сложных составов достиг максимума с середины 2025 года. Это свидетельствует о глубоком перегреве европейского рынка и невозможности заместить российские заводы мощностями внутри ЕС или поставками из других регионов.

"Европейский союз пытается лавировать между политическими лозунгами и продовольственной безопасностью. Рост закупок сложных удобрений — это признак технологической зависимости. У них нет лишних мощностей, чтобы быстро перенастроить производство под свои нужды без нашего сырья", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Администрирование торговых потоков в Европе становится всё более хаотичным. Регуляторы пытаются сдерживать поставки отдельных видов продукции, но рынок находит обходные пути через изменение номенклатуры. Российские экспортеры эффективно используют эту волатильность, перераспределяя объемы в пользу наиболее маржинальных и востребованных позиций, что подтверждает устойчивость нашего агрохимического сектора.

Калийный маневр и азотный спад

Ситуация с калийными удобрениями выглядит иначе: здесь зафиксирован пятикратный обвал поставок до 5,9 млн евро. Это минимальные значения за последние полтора года. Брюссель искусственно душит этот сегмент, ставя под удар собственные фермерские хозяйства. Аналогичная картина в азотном секторе — закупки сократились на 18% за месяц. На фоне того, как российский газ бьёт рекорды по поставкам, падение импорта азотных удобрений выглядит как попытка европейцев сохранить лицо при плохой игре.

Тип удобрения Динамика импорта ЕС из РФ (май 2026) Смешанные (2-3 элемента) Рост в 5,3 раза (до €48,6 млн) Калийные удобрения Падение в 5,1 раза (до €5,9 млн) Азотные удобрения Снижение на 18% за месяц Всего из России Рост на 30% за месяц

"Мы видим выборочное блокирование товаров. Калий попал под жесткий пресс, но это лишь раздувает издержки европейских аграриев. Когда почва истощится, им придется либо покупать наше, либо банкротиться. Прозрачность этих процессов в ЕС сейчас на нуле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стоит учитывать, что общие расходы ЕС на российские удобрения в годовом выражении упали более чем вдвое. Это результат агрессивной санкционной политики, которая в итоге бьет по карману европейского потребителя. Продовольственная инфляция в союзе остается высокой, а доступ к дешевым и качественным ресурсам из России искусственно ограничивается, что создает условия для системного кризиса в сельском хозяйстве Европы.

"Европа заигрывается в торговые войны. Смешанные составы — это сложный технологический продукт. Заменяя ими чистый калий, они просто переплачивают за логистику и переработку. Для нашего бюджета это стабильный поток валюты, несмотря ни на что", — констатировала в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о поставках удобрений

Почему ЕС увеличил закупки именно смешанных удобрений?

Это связано с необходимостью поддержания урожайности при дефиците отдельных компонентов. Смешанные составы позволяют закрыть базовые потребности аграриев в один цикл внесения, что экономит топливо и время в условиях кризиса.

С чем связано падение импорта калия в 5 раз?

Основная причина — жесткое квотирование и административные барьеры со стороны Брюсселя. Это сознательное решение европейских властей, направленное на попытку ослабления торговых связей, которое приводит к дефициту на их внутреннем рынке.

Правда ли, что поставки из России достигли максимума?

Да, майский показатель в 60,5 млн евро стал самым высоким значением с конца 2025 года. Это подтверждает, что европейская экономика не может функционировать в полной изоляции от российского сырья.

Как ситуация влияет на цены внутри Европы?

Ограничение импорта и вынужденный переход на более дорогие схемы закупок разгоняют себестоимость сельхозпродукции. Это долгосрочный фактор роста цен на продукты питания для рядовых европейцев.

Читайте также