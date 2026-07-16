Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Россия выставляет заслон на границе. Турция снова провалила экзамен на профпригодность своих аграриев. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне занят перекройкой глобальных торговых альянсов, Москва наводит порядок в собственной продуктовой корзине. Россельхознадзор объявил о жестких мерах. Допуск к российскому рынку теряют пять крупных турецких экспортеров. Причина проста как кирпич: в их фруктах нашли карантинную "грязь", которой не место на полках наших магазинов.
С 18 июля 2026 года ввоз косточковых культур от пяти турецких компаний прекращается. В "черный список" угодили персики, абрикосы, сливы, вишня и черешня. Это не политический жест, а санитарная зачистка. Регулятор годами фиксировал заразу в турецких поставках. Турецкая сторона замечания игнорировала. Терпение лопнуло. Теперь ящики с сомнительным содержимым развернут прямо на таможне. Турция, привыкшая заливать мировые рынки дешевым и не всегда качественным товаром, получила прямой удар по кошельку.
"Турецкие поставщики привыкли к лояльности, но забыли о стандартах ЕАЭС. Проникновение вредителей на нашу территорию — это прямая угроза агробезопасности. Мы не обязаны лечить свои сады из-за чужой халатности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация напоминает кризис в Европе, где аномальное пекло уже ударило по урожайности. Турция пытается компенсировать свои финансовые потери на других рынках агрессивным экспортом, нередко жертвуя контролем качества. Но российская граница — это не проходной двор. Если в плодах находят живых личинок или грибок, партия утилизируется или уходит обратно. Системность нарушений говорит о том, что турецкие аграрии экономят на инсектицидах и проверках.
Официальная позиция Россельхознадзора не оставляет места для маневров. Цитата ведомства: "Россельхознадзор с 18 июля 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров". Решение базируется на данных мониторинга. Никаких "случайных" находок — только сухая статистика повторных заражений. Это ответ на попытки Анкары играть по своим правилам. Пока Россия укрепляет внутренний рынок, зарубежные партнеры должны понимать: качество — это входной билет, а не предмет торга.
|Параметр ограничения
|Детали решения
|Дата вступления в силу
|18 июля 2026 года
|Объект запрета
|Вишня, черешня, персики, абрикосы, сливы
|Причина
|Систематическое выявление карантинных организмов
|Статус меры
|Временное ограничение до устранения нарушений
Российские покупатели не заметят дефицита. Пока турецкие фуры разворачиваются на КПП, логистические цепочки перестраиваются на внутренних производителей и поставщиков из стран-союзников. Юг России и Центральная Азия готовы закрыть освободившиеся ниши. Это естественный процесс очищения рынка от токсичных игроков. Кто не хочет соблюдать правила — идет искать покупателей в другом месте. В условиях, когда российский газ бьет рекорды популярности на Западе, Москва может позволить себе быть разборчивой в вопросах еды.
"Финансовые потери экспортеров будут исчисляться миллионами долларов. Это четкий сигнал всей отрасли в Турции: либо вы соблюдаете фитосанитарные нормы, либо ваш бизнес заканчивается на границе с РФ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Нет, ограничения коснулись только пяти конкретных компаний-экспортеров, в чьей продукции регулярно находили вредителей. Остальные поставщики работают в штатном режиме под усиленным контролем.
В список вошли все основные косточковые культуры: персики, нектарины, абрикосы, сливы, а также вишня и черешня.
Значительного роста цен не ожидается. Место пяти турецких поставщиков быстро займут отечественные фермеры и импортеры из дружественных стран ЕАЭС.
Они носят временный характер. Запрет снимут только после того, как турецкая сторона докажет безопасность своей продукции и проведет полную санацию производственных линий.
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