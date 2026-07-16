Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога в Сибирь стала реальностью: сроки ввода трассы М-12 до Тюмени предопределили финал ожидания
Опасность скрыта в капле воды: неожиданные изменения в теплицах заблокировали рост
Миллиарды долларов в экономику: Шанхай зафиксировал сдвиг в торговых отношениях с Казахстаном
В гробнице нашли неожиданного гостя: находка в Турции перевернула представления о быте римлян
Сердце требует остроты: жгучее вещество в тарелке запустило процесс обновления старых сосудов
Земля буквально пропиталась ядом: Каменск-Шахтинский столкнулся с последствиями работы заводов
Гормоны больше не слушаются: почему долгожданный отпуск на юге часто оборачивается сбоем
Хрупкая броня сильного человека: привычка скрывать слезы запустила опасные процессы внутри тела
Деньги пришли без заявлений: московские пенсионеры обнаружили надбавку в своих счетах

Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления

Экономика » Сырье

Российское правительство утвердило комплекс мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Решение, принятое на фоне летних логистических сложностей и давления со стороны киевского режима, призвано сбить волатильность цен и обеспечить бесперебойные поставки топлива для внутренних нужд. Кабмин под руководством Михаила Мишустина также прорабатывает налоговые корректировки, которые создадут дополнительные стимулы для производителей внутри страны.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Ключевые решения кабмина по топливному рынку

На заседании правительства, прошедшем под председательством Михаила Мишустина, были официально одобрены меры по нормализации ситуации с ценами на АЗС. Основной акцент сделан на насыщении внутреннего рынка. Для этого власти уже задействовали механизмы ограничения экспорта и введения фискальных преференций для импорта необходимых компонентов ГСМ.

"Стабилизация топливного рынка сейчас является приоритетом, так как любые колебания здесь мгновенно транслируются в инфляцию через логистические издержки. Правительство фактически переходит к ручному управлению балансом спроса и предложения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причины дефицита и роль малого бизнеса

Этим летом российские регионы столкнулись с локальными перебоями в поставках горючего. Президент Владимир Путин охарактеризовал эти трудности как временные. Глава государства подчеркнул, что попытки киевского режима создать нервозную обстановку на энергетическом рынке страны купируются оперативными решениями. Одним из таких решений стало поручение максимально ускорить развертывание производственных мощностей малого и среднего бизнеса в нефтепереработке. Это позволит диверсифицировать поставки и снизить зависимость отдаленных территорий от крупных НПЗ.

"Вовлечение малого бизнеса в производство нефтепродуктов поможет закрыть локальные дефициты, но важно понимать, что это потребует времени на сертификацию и контроль качества горючего", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Налоговое стимулирование и экспортные ограничения

Параллельно со стабилизацией цен правительство рассматривает поправки в Налоговый кодекс. Изменения призваны создать условия, при которых поставки на внутренний рынок станут для компаний не менее выгодными, чем продажа сырья за рубеж. На текущий момент поставки топлива остаются под жестким контролем, а временный запрет на экспорт дизеля и бензина уже показал свою эффективность в сдерживании оптовых цен.

Событие / показатель Последствия и эффект
Запрет на экспорт бензина Насыщение внутреннего рынка, снижение оптовых цен на бирже
Налоговые льготы на импорт ГСМ Оперативное устранение локальных дефицитов в приграничных регионах
Поддержка малых НПЗ Рост конкуренции и устойчивость снабжения малых городов

"Для бизнеса крайне важна предсказуемость налоговых правил. Если поправки в кодекс будут приняты быстро, компании смогут планировать инвестиции в переработку, а не просто фиксировать прибыль от экспорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Снизятся ли цены на заправках после решений правительства?

Одобренные меры направлены в первую очередь на стабилизацию и предотвращение резкого роста. В рыночной экономике цены на АЗС редко снижаются вслед за оптом, однако насыщение рынка позволит зафиксировать их на текущем уровне и избежать скачков, превышающих темпы инфляции.

Как поддержка малого бизнеса поможет рядовому автомобилисту?

Развитие локальных мини-НПЗ сократит плечо доставки топлива до конечного потребителя в регионах. Это ведет к повышению доступности ГСМ и снижению дефицита в пиковые сезоны, такие как период уборки урожая. Также создание инфраструктурных объектов в регионах стимулирует местную экономику.

Будет ли продлен запрет на экспорт топлива?

Правительство принимает решения исходя из оперативной ситуации. Если внутреннего производства будет достаточно для покрытия всех потребностей бизнеса и граждан без риска роста цен, экспортные ограничения могут быть смягчены, как это уже случалось ранее.

Повлияют ли новые меры на качество бензина?

Контроль качества остается в ведении Ростехнадзора и профильных ведомств. Упрощение налоговых процедур или привлечение малого бизнеса не означает отказ от ГОСТов. Напротив, государство усиливает мониторинг, чтобы под видом расширения предложения на рынок не попал суррогат.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Ростовская область
Почти семьдесят тысяч тонн зерна: сделка в Ростовской области изменит расклад сил в регионе
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Педаль получила новые границы: российские дороги ждёт гибкая система скорости без отмены +20 км/ч
Город наконец выдохнул: в Королеве завершили основной этап строительства гигантской поликлиники
Последний звонок не ставит точку: право на 10-й класс оказалось защищено новыми разъяснениями
Миллиарды просто так не отдадут: решение Мишустина изменило финансовый расклад в Орловской области
Рынок труда в Калмыкии ждет встряска: обучение в вузе подготовит кадры для цифрового переворота
Земля превратилась в свалку: ошибка птицефабрики в Екатеринбурге обернулась огромным штрафом
Гоночный Давид среди титанов: российский гиперкар победил Ferrari и Mercedes на трассе Муджелло
Цифровизация в Хургаде и Каире: Египет внедряет систему, которая навсегда изменит въезд в страну
Государство защитило: каждая минута отдыха теперь равна деньгам
Поздно нажимать на педаль: за сколько метров тормозить, чтобы не получить "письмо счастья"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.