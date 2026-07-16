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Брюссель строил защиту, но суд сделал неожиданный ход: Euroclear оказался в центре финансовой бури

Экономика » Финансы

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с европейского депозитария Euroclear около 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Это решение ставит точку в ключевом этапе юридического противостояния за замороженные активы РФ, создавая прецедент принудительного исполнения обязательств перед российским регулятором. Судебное разбирательство, проходившее в закрытом режиме, завершилось отклонением жалобы бельгийской стороны, что легализует немедленное изъятие средств для компенсации убытков ЦБ.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Суть судебного постановления

Апелляционная инстанция оставила без изменений майское решение Арбитражного суда Москвы. В рамках процесса была подтверждена обоснованность требований Банка России к Euroclear Bank. Иск охватывает убытки в семи различных валютах, совокупный объем которых достигает рекордных 200 миллиардов евро. Теперь вердикт считается вступившим в законную силу, что позволяет продолжить процедуру взыскания через исполнительные листы.

"Подтверждение решения апелляционным судом означает переход к этапу практического поиска и ареста имущества депозитария. Несмотря на юридическое сопротивление европейской стороны, российская система закрепила право на компенсацию ущерба от незаконной блокировки резервов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ранее суд наделил решение статусом "немедленного исполнения". Это позволило ЦБ РФ получить исполнительные документы еще до завершения апелляции, что является редкой практикой для споров такого масштаба. Euroclear пытался оспорить и саму процедуру ускоренного исполнения, но также потерпел неудачу в суде в начале июня.

Экономические последствия для рынка

Списание столь крупной суммы ставит под удар финансовую устойчивость самого депозитария, если механизмы взыскания будут реализованы через связанные структуры или активы Euroclear в доступных юрисдикциях. Текущая ситуация демонстрирует, что Россия переходит от дипломатических призывов к жестким мерам защиты стабильности финансовой системы.

"Судебный вердикт создает правовую базу для зеркальных мер. Если ранее арест активов воспринимался как временная мера, то теперь это юридически зафиксированный убыток, подлежащий возмещению за счет средств ответчика", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Эффект для экономики и ЦБ
Взыскание 200 млрд евро Частичная компенсация замороженных золотовалютных резервов
Режим немедленного исполнения Возможность ареста встречных активов Euroclear на территории РФ
Отказ бельгийскому банку в жалобе Узаконивание претензий РФ в рамках национального законодательства

Хронология и масштаб блокировки

Блокировка активов регулятора произошла в 2022 году. Основная часть резервов оказалась обездвижена именно в Euroclear, который выступает крупнейшим инфраструктурным звеном европейского финансового рынка. По оценкам ЦБ, сумма в 200 миллиардов евро включает не только сами "замороженные" позиции, но и упущенную выгоду от невозможности распоряжаться капиталом. Пока Европа корректирует санкции, пытаясь найти законные способы конфискации доходов от этих средств, Москва формирует собственную судебную практику возврата долгов.

"Для Euroclear это решение означает потенциальные проблемы с отчетностью и необходимость резервирования гигантских сумм под возможные выплаты, что критично для глобального депозитария", — отметил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о деле Euroclear

1. Как Россия сможет забрать эти деньги физически?
Взыскание возможно за счет имущества Euroclear в России (счета типа "С", доли в структурах) или через иски в дружественных юрисдикциях, где у бельгийского банка есть активы.

2. Повлияет ли это на курс рубля?
Прямого влияния на валютные торги решение не окажет, но оно укрепляет баланс ЦБ, что позитивно для долгосрочной финансовой устойчивости.

3. Это окончательное решение или возможны новые суды?
Решение вступило в силу, однако Euroclear может подать кассационную жалобу. Тем не менее, это не приостанавливает процесс исполнения текущего вердикта.

4. Что будет с деньгами частных инвесторов?
Данный иск касается исключительно резервов Банка России. Требования частных лиц к Euroclear рассматриваются в рамках отдельных судебных процессов.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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