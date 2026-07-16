Европа хотела закрыть кран, но сама открыла его шире: российский газ снова бьёт рекорды

Европейский союз столкнулся с парадоксальной ситуацией: на фоне планируемых ограничений импорт российского газа в мае достиг максимальных значений с начала года. Согласно данным Евростата, страны ЕС резко нарастили закупки как трубопроводного топлива, так и сжиженного природного газа (СПГ). Поставки в месячном исчислении подскочили на 17%, а по сравнению с прошлым годом рост составил внушительные 27%. Такая динамика обнажает глубокую зависимость европейской промышленности и энергетического сектора от российских ресурсов, несмотря на политическое давление и попытки Брюсселя согласовать новые пакеты санкций.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ газопровод

Цифры и динамика: сколько газа закупила Европа

В мае финансовые затраты Евросоюза на российский СПГ достигли 925 млн евро, что почти на треть превышает показатели апреля. Трубопроводные поставки также продемонстрировали рост, составив 575,4 млн долларов. Примечательно, что увеличение закупок происходит в период, когда европейские страны обычно завершают отопительный сезон и начинают плановое заполнение подземных хранилищ.

"Резкий всплеск импорта подтверждает, что российское топливо остается наиболее конкурентоспособным вариантом для Европы. Даже в условиях санкционной риторики бизнес голосует кошельком, выбирая надежные и отлаженные маршруты поставок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рекорды "Ямал СПГ" и основные покупатели

Особое место в структуре импорта занимает сжиженный газ. За первую половину года объем закупок у проекта "Ямал СПГ" достиг исторического максимума в 9,89 млн тонн. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Лидерами по потреблению стали Франция, Бельгия и Испания — страны с развитой инфраструктурой регазификационных терминалов.

"Европейские хабы активно используют российский СПГ не только для внутреннего потребления, но и для балансировки всей энергосистемы ЕС. Текущие объемы показывают, что быстро заместить такие ресурсы без ущерба для экономики невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сроки эмбарго и реальность переходного периода

Несмотря на текущий рост, Совет ЕС уже определил график постепенного отказа от российских углеводородов. Полный запрет на поставки СПГ должен вступить в силу с января 2027 года, а для трубопроводного газа дедлайн установлен на конец сентября того же года. Однако эксперты сомневаются, что к этому моменту европейский рынок будет готов к полному разрыву связей.

"До 2027 года еще далеко, а текущие прибыли компаний завязаны на доступном сырье. Проблемы с логистикой и себестоимостью, которые мы наблюдаем в других секторах, могут стать критическими и для энергетики в случае поспешного эмбарго", — объяснил в беседе с Pravda Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Показатель импорта (май) Экономическое последствие Рост поставок СПГ на 31% Усиление роли Франции и Испании как газовых хабов Трубопроводный газ (+21%) Снижение рисков дефицита перед летним сезоном Рекорд "Ямал СПГ" Стабильные доходы российского ТЭК вопреки санкциям Подготовка к эмбарго 2027 Неминуемый рост тарифов для конечных потребителей в ЕС

Ответы на популярные вопросы об импорте газа

Почему ЕС наращивает закупки, если планирует запрет?

Бизнес стремится накопить запасы по доступным ценам, пока действуют текущие контракты. К тому же полная замена российского газа альтернативными источниками требует времени и огромных инвестиций в инфраструктуру.

Какие страны ЕС больше всего зависят от нашего газа?

В сегменте сжиженного газа лидируют Франция, Испания и Бельгия. Они обладают мощностями для приема танкеров и дальнейшего распределения топлива по всей Европе.

Повлияет ли это на цены внутри России?

Увеличение экспорта поддерживает стабильность доходов добывающих компаний, что позволяет сдерживать резкие колебания тарифов на внутреннем рынке и финансировать программы газификации регионов.

Насколько сложно Европе будет отказаться от СПГ в 2027 году?

Это потребует заключения долгосрочных контрактов с США и Катаром, где цены зачастую выше. Кроме того, возможен рост нагрузки на новые глобальные транспортные коридоры для перенаправления мировых потоков газа.

Читайте также: