Тихий океан больше не главный: Россия и Индия изменят карту мировых грузоперевозок навсегда

Россия и Индия подготовят межправительственный меморандум о развитии сотрудничества по перевозке грузов через Северный морской путь (СМП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: commons.wikimedia.org by Petya94, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рукопожатие

Документ, согласованный с МИД и профильными ведомствами, подпишет госкорпорация "Росатом". Меморандум фиксирует намерения сторон развивать морские перевозки в акватории СМП, но не содержит конкретных объемов грузопотока или сроков реализации.

Параллельно "Росатом" по поручению президента РФ создает Трансарктический транспортный коридор (ТТК). Проект предполагает объединение различных видов транспорта для связи территорий, прилегающих к СМП, с целью обеспечения международных перевозок.

СМП становится инструментом привлечения новых торговых партнеров. Ранее Россия утвердила план развития перевозок по этому маршруту с Китаем, также интерес к арктическому пути проявляет Южная Корея.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что подписание меморандума является начальной стадией взаимодействия. Такой документ фиксирует общие намерения сторон, но не означает автоматического выделения средств или запуска конкретных логистических цепочек.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин