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Грузоперевозки в России на грани паралича: жесткие требования и убытки заставили бизнес сдаться

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Российский рынок автомобильных грузоперевозок к концу 2026 года может потерять от 10 до 13 тысяч компаний. Отрасль оказалась под одновременным давлением падающего спроса, роста себестоимости, массового изъятия техники лизинговыми компаниями и ужесточения государственного контроля.

Грузовой контейнер и погрузка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовой контейнер и погрузка

По данным партнера White Stone Татьяны Бровкиной, из бизнеса выходят как малые, так и крупные игроки. Часть компаний ликвидируется вынужденно, другие владельцы сознательно выходят из сектора, продавая активы или доли в бизнесе, так как не могут выдерживать конкуренцию.

Разрыв между ставками и затратами

Основной причиной кризиса стал глубокий разрыв между реальными расходами перевозчика и рыночными тарифами. К середине 2025 года себестоимость одного километра пробега составила 85–86 рублей, тогда как средняя ставка держалась на уровне 74,7 рубля. Это означает, что значительная часть рейсов выполняется в убыток.

Ситуацию усугубили дополнительные расходы. Основатель портала Main Transport Роман Судоргин отмечает, что с января утильсбор за тягач вырос на 10% и достиг почти 3 млн рублей. Валютные и трансакционные издержки при импортных перевозках добавили к затратам еще 10–15%.

Топливный фактор также оказал негативное влияние. По данным президента ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадима Филатова, только за июнь цены на горючее выросли на 16–18%, что увеличило себестоимость перевозки минимум на 4–5%. Кроме того, перебои на АЗС привели к росту простоев в очередях (в среднем на четыре часа в неделю), что вызвало срывы сроков и штрафы от клиентов.

Параллельно с ростом затрат падали доходы. В 2025 году рынок впервые столкнулся со снижением тарифов: в марте ставки были на 10% ниже прошлогодних, а к маю падение достигло 33%. По оценкам Алексея Шпикельмена, гендиректора «Байт Транзит», к середине июля объем грузоперевозок в натуральных показателях снизился примерно на 20%.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что работа ниже уровня себестоимости в течение длительного времени истощает оборотный капитал компаний, делая их зависимыми от внешнего финансирования и повышая риск дефолта по кредитным обязательствам.

Лизинг и государственное регулирование

Финансовая нестабильность привела к волне изъятий транспорта. По утверждению гендиректора «ЕСГ-Логистика» Григория Богданова, лизинговые организации массово забирают технику из-за невозможности перевозчиков обслуживать платежи. Всего с июня 2025 года изъято около 80 тыс. автомобилей, при этом 60–70% из них — грузовой транспорт.

Давление усиливают новые требования государства:

  • С 1 марта 2026 года введен реестр экспедиторов «ГосЛог». Отсутствие в нем с 30 апреля влечет штрафы от 100 тыс. до 1 млн рублей.
  • С 1 сентября 2026 года вводится обязательная электронная транспортная накладная для всех перевозок.
  • С 1 марта 2027 года заработает реестр перевозчиков с требованиями по соответствию госстандартам.

Роман Судоргин считает, что эти меры направлены на обеление рынка, который на 60% находился в «серой зоне». Вадим Филатов добавляет, что система вытеснит недобросовестных участников, которые искусственно занижали цены за счет налоговой оптимизации.

Передел рынка

Кризис приводит к консолидации отрасли. Наиболее уязвимыми оказались малые игроки без собственного бренда и IT-решений. Средние компании с клиентской базой становятся объектами поглощения. Партнер ASB Consulting Group Татьяна Лукьянова уточняет, что чаще всего покупают не юрлица, а отдельные активы.

Управляющий партнер White Stone Дмитрий Чиркин полагает, что для крупных игроков открылось окно возможностей для объединения активов. Татьяна Бровкина прогнозирует, что доля десяти крупнейших компаний в секторе может вырасти с 18–20% до 25–27%.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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