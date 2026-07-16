К 1 октября правительство представит пакет мер по дебюрократизации МСП: реформа уберёт стимулы к "дроблению" бизнеса и создаст плавный переход малых компаний в средние, поддерживая рост предпринимательства и технологический суверенитет экономики.
Текущая архитектура отчетности перегружает реальный сектор избыточными данными. Бизнес тратит интеллектуальный ресурс не на продукт, а на обслуживание государственных информационных систем и неналоговых платежей.
Реестр МСП фиксирует 6,6 млн субъектов, что ниже прогнозных 7 млн — это явный индикатор ухода части игроков в серую зону из-за чрезмерного административного прессинга. Ситуация осложняется тем, что российский бизнес оказался между молотом и наковальней: операционные расходы растут быстрее выручки, вынуждая предпринимателей искать лазейки для выживания.
"Главная проблема — в привязке льгот к формальным кодам ОКВЭД. Мы настаиваем на оценке по реальным активам: наличию станков, штату персонала и объему добавленной стоимости. Без этого дробление останется единственным способом сохранить рентабельность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
Для оздоровления климата требуется фиксация правил игры. Бизнес требует сохранить порог выручки для освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей и закрепить тариф страховых взносов в 7,6% для обработки.
Параллельно с этим цифровой рубль выходит на сцену, обещая в будущем снизить транзакционные издержки и сделать расчеты прозрачнее, что также должно дестимулировать серые схемы.
Малые производственные компании гибче крупных госкорпораций. Они быстрее встраиваются в пустеющие ниши после ухода западных брендов. Однако их развитие тормозит дефицит "длинных" денег и сложности с логистикой.
Сегодня бизнес перекраивает маршруты на ходу, адаптируясь к росту тарифов и дефициту мощностей. Проблема лизинга оборудования стоит особо остро: нужна поддержка не просто покупки станка, а финансирование всей производственной линии с пусконаладкой под ключ.
|Параметр
|Текущее состояние
|Требуемая мера
|Страховые взносы
|Общие тарифы
|7,6% для обработки
|Кредитная ставка
|Зависит от ключа ЦБ
|Лимит 10% для МСП
Эффективность инвестиций напрямую зависит от стоимости ресурсов. Хотя деньги станут доступнее в среднесрочной перспективе согласно прогнозам, промышленникам требуются льготные программы уже сейчас. В 2025 году сектор МСП обеспечил 13,2 трлн рублей налоговых поступлений, обогнав нефтегазовую отрасль. Это дает сектору право требовать адекватных преференций.
"Инвестиции в производство сегодня — это риск. Без заморозки тарифов естественных монополий и нормализации экологических штрафов любая прибыль будет съедена инфляцией издержек", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Перегрев экономики заставляет регулятора действовать жестко, но для малых заводов нужны исключения. Рост себестоимости связан не только с налогами, но и с топливным рынком. Ситуация на АЗС России провоцирует рост транспортных расходов, что в итоге отражается на конечной цене товара.
Снижение бюрократического давления — это способ компенсировать эти внешние шоки без прямых денежных вливаний из бюджета.
Сектор услуг также подает тревожные сигналы. Российский общепит оказался на грани нового кризиса из-за падения трафика и роста счетов. Это доказывает, что потребительский спрос ограничен, и единственным драйвером роста остается эффективность производства и снижение внутренних затрат за счет цифровизации администрирования.
"Прозрачность через цифровые платформы — это единственный путь избежать проверок. Если государство видит каждый этап сделки в реальном времени, необходимость в бумажных отчетах отпадает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Резкого обвала цен не будет из-за логистики и стоимости сырья. Основной эффект — стабилизация ассортимента и повышение качества за счет реинвестирования сэкономленных на бюрократии средств.
Это система, позволяющая компании плавно переходить из малого бизнеса в средний без моментальной потери налоговых льгот, что должно остановить порочную практику дробления активов.
Обсуждается расширение льгот по налогу на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6% именно для обрабатывающей промышленности.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.