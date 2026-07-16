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Конец эпохи дробления: новая реформа может открыть малому бизнесу путь к росту

Экономика

К 1 октября правительство представит пакет мер по дебюрократизации МСП: реформа уберёт стимулы к "дроблению" бизнеса и создаст плавный переход малых компаний в средние, поддерживая рост предпринимательства и технологический суверенитет экономики.

Флорист пересчитывает деньги среди заказов и роз
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Флорист пересчитывает деньги среди заказов и роз

Структурные барьеры и фискальное давление

Текущая архитектура отчетности перегружает реальный сектор избыточными данными. Бизнес тратит интеллектуальный ресурс не на продукт, а на обслуживание государственных информационных систем и неналоговых платежей.

Реестр МСП фиксирует 6,6 млн субъектов, что ниже прогнозных 7 млн — это явный индикатор ухода части игроков в серую зону из-за чрезмерного административного прессинга. Ситуация осложняется тем, что российский бизнес оказался между молотом и наковальней: операционные расходы растут быстрее выручки, вынуждая предпринимателей искать лазейки для выживания.

"Главная проблема — в привязке льгот к формальным кодам ОКВЭД. Мы настаиваем на оценке по реальным активам: наличию станков, штату персонала и объему добавленной стоимости. Без этого дробление останется единственным способом сохранить рентабельность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Для оздоровления климата требуется фиксация правил игры. Бизнес требует сохранить порог выручки для освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей и закрепить тариф страховых взносов в 7,6% для обработки.

Параллельно с этим цифровой рубль выходит на сцену, обещая в будущем снизить транзакционные издержки и сделать расчеты прозрачнее, что также должно дестимулировать серые схемы.

Производственный сектор: ставка на суверенитет

Малые производственные компании гибче крупных госкорпораций. Они быстрее встраиваются в пустеющие ниши после ухода западных брендов. Однако их развитие тормозит дефицит "длинных" денег и сложности с логистикой.

Сегодня бизнес перекраивает маршруты на ходу, адаптируясь к росту тарифов и дефициту мощностей. Проблема лизинга оборудования стоит особо остро: нужна поддержка не просто покупки станка, а финансирование всей производственной линии с пусконаладкой под ключ.

Параметр Текущее состояние Требуемая мера
Страховые взносы Общие тарифы 7,6% для обработки
Кредитная ставка Зависит от ключа ЦБ Лимит 10% для МСП

Эффективность инвестиций напрямую зависит от стоимости ресурсов. Хотя деньги станут доступнее в среднесрочной перспективе согласно прогнозам, промышленникам требуются льготные программы уже сейчас. В 2025 году сектор МСП обеспечил 13,2 трлн рублей налоговых поступлений, обогнав нефтегазовую отрасль. Это дает сектору право требовать адекватных преференций.

"Инвестиции в производство сегодня — это риск. Без заморозки тарифов естественных монополий и нормализации экологических штрафов любая прибыль будет съедена инфляцией издержек", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика регулятора и финансовые инструменты

Перегрев экономики заставляет регулятора действовать жестко, но для малых заводов нужны исключения. Рост себестоимости связан не только с налогами, но и с топливным рынком. Ситуация на АЗС России провоцирует рост транспортных расходов, что в итоге отражается на конечной цене товара.

Снижение бюрократического давления — это способ компенсировать эти внешние шоки без прямых денежных вливаний из бюджета.

Сектор услуг также подает тревожные сигналы. Российский общепит оказался на грани нового кризиса из-за падения трафика и роста счетов. Это доказывает, что потребительский спрос ограничен, и единственным драйвером роста остается эффективность производства и снижение внутренних затрат за счет цифровизации администрирования.

"Прозрачность через цифровые платформы — это единственный путь избежать проверок. Если государство видит каждый этап сделки в реальном времени, необходимость в бумажных отчетах отпадает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о поддержке бизнеса

Поможет ли упрощение правил снизить цены на товары?

Резкого обвала цен не будет из-за логистики и стоимости сырья. Основной эффект — стабилизация ассортимента и повышение качества за счет реинвестирования сэкономленных на бюрократии средств.

Что такое переходный режим для МСП?

Это система, позволяющая компании плавно переходить из малого бизнеса в средний без моментальной потери налоговых льгот, что должно остановить порочную практику дробления активов.

Какие налоги планируют снизить для заводов?

Обсуждается расширение льгот по налогу на прибыль и снижение страховых взносов до 7,6% именно для обрабатывающей промышленности.

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Экспертная проверка: юрист по налоговому праву Денис Прохоров, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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