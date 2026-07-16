Россияне платят за возможность работать: незаметный счет приходит каждый месяц и бьет по кошельку

Перекладывание ответственности за личные траты на работодателя мешает россиянам эффективно управлять собственным бюджетом, считает гендиректор компании "Организация личных финансов", финансовый консультант и эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметила, что расходы на дорогу и питание являются персональным выбором каждого человека, а не "налогом" на трудовую деятельность.

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Ранее кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова в беседе с изданием "Абзац" заявила, что так называемый "скрытый налог на работу в офисе" обходится гражданам в сумму от 48 600 до 75 450 рублей ежемесячно. По словам специалиста, эти средства уходят на транспорт, обеды, поддержание дресс-кода и оплату услуг няни.

Никитина подчеркнула, что восприятие подобных издержек как бремени, навязанного работой, — психологическая ловушка. По ее мнению, человек волен сам определять дистанцию до офиса и способ передвижения. Если ежедневные поездки через весь город обходятся слишком дорого, решением может стать смена жилья или использование альтернативного транспорта. При этом важно понимать, что планирование расходов остается зоной личной ответственности гражданина.

"Расходы на дорогу и транспорт — это личный выбор каждого, а не навязанная работой необходимость. Например, проездной в Москве стоит 3–5 тысяч рублей в месяц, но человек сам решает, где жить и как добираться — на машине или на метро. И я считаю, что перекладывать эти затраты на работодателя неправильно. Ответственность за такие траты должен нести сам человек", — пояснила она.

Специалист добавила, что оптимизация трат возможна даже в мелочах. Вместо регулярных визитов в кафе и рестораны в обеденный перерыв можно приносить еду с собой, что существенно снизит ежемесячный чек. Контроль над покупками необходим, поскольку бюджет семьи сегодня сталкивается с серьезным давлением из-за изменения логистики и тактики производителей.

Проблема заключается и в менталитете: в России силен культ владения собственной недвижимостью, что ограничивает мобильность населения. В отличие от зарубежной практики, где переезд в другой город ради выгодного контракта является нормой, россияне чаще выбирают сохранение "домашней крепости", даже если это требует огромных временных и финансовых затрат на дорогу. В таких условиях финансовая грамотность становится единственным инструментом, позволяющим не превратить работу в убыточное предприятие.

"Можно пересесть с автомобиля на общественный транспорт или, если расстояние позволяет, ходить на работу пешком через парк. Вариантов много. Если есть задача что-то изменить, нужно взять ответственность на себя, составить личный финансовый план и попытаться самостоятельно оптимизировать расходы", — добавила Никитина.

Такой подход помогает избавиться от иллюзии, что смена места службы автоматически решит финансовые проблемы. Без системного анализа личных привычек новые доходы будут поглощаться новыми потребностями. Эксперты также напоминают, что стратегия покупок в определенные сезоны помогает сохранить значительные суммы, которые часто тратятся импульсивно. Особенно осторожными стоит быть в периоды массовых отпусков, когда потребительское поведение становится менее рациональным из-за желания получить яркие впечатления ценой кредитов.

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