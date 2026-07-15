Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка

Евросоюз экстренно приостановил автоматический пересмотр ценового лимита на российскую нефть, зафиксировав "потолок" на отметке 44,10 доллара за баррель до 23 июля. Текущая пауза вызвана пробуксовкой переговоров по 21-му пакету санкций: чиновники в Брюсселе не успели согласовать новые ограничения до планового повышения планки, которое должно было произойти из-за роста глобальных процентных ставок. Задержка обнажила внутренние противоречия в ЕС, где попытки лишить Россию экспортных доходов сталкиваются с реальностью дефицита энергоресурсов и рисками неконтролируемого взлета цен на топливо.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License Нефть

Почему Брюссель взял техническую паузу

Решение о временной заморозке лимита цен принято на фоне жестких дискуссий внутри Европейского Союза. Изначально предполагалось, что после 15 июля предельная стоимость барреля из РФ увеличится вслед за рыночными индикаторами. Однако европейские регуляторы предпочли сохранить текущий уровень в 44,10 доллара еще на неделю, чтобы выиграть время для окончательной доработки очередного пакета санкций. Основная цель Брюсселя — трансформировать временные меры в постоянный механизм, который закроет возможности для обхода ограничений.

"Нынешняя заминка в пересмотре цен наглядно демонстрирует, что санкционный ресурс Европы практически исчерпан. Попытки искусственно занижать стоимость сырья в условиях, когда мировой рынок оказался на грани нового скачка из-за опустошения резервов, выглядят крайне рискованно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механизм "плавающего потолка" и влияние конфликта на Ближнем Востоке

Действующая схема ЕС подразумевает пересмотр ценового порога каждые полгода. Лимит должен быть на 15% ниже средней рыночной стоимости российской нефти марки Urals. Введенный ранее барьер в 60 долларов за баррель был признан западными политиками неэффективным, так как Россия успешно переориентировала поставки в Азию и задействовала собственный флот для обхода европейских страховых и логистических услуг.

Ситуацию осложняет геополитическая нестабильность. Военные действия с участием Ирана спровоцировали резкое удорожание энергоносителей. В таких условиях автоматическое следование рыночной формуле привело бы к повышению "потолка", что идет вразрез с политическими задачами ЕС. Брюссель пытается удержать цены искусственно, опасаясь, что исчерпание ключевых ресурсов доведет глобальную систему до точки невозврата.

"Для энергетического рынка попытки еврочиновников игнорировать фундаментальные законы спроса и предложения оборачиваются ростом волатильности. Заморозка лимита в момент дефицита — это прямой сигнал к дальнейшему росту цен на бензин и дизель в самой Европе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Тупик 21-го пакета: СПГ и танкерный флот под прицелом

Новый пакет ограничений, который буксует в кулуарах Европарламента, нацелен не только на нефть. Ключевые камни преткновения:

Полный запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) компаниями из стран ЕС в третьи государства.

Блокировка сделок по продаже танкеров для перевозки СПГ в Россию.

Пока чиновники не могут прийти к консенсусу, российские экспортеры продолжают использовать существующую инфраструктуру. Эксперты отмечают, что любые жесткие меры в отношении энергоресурсов неизбежно ускоряют инфляционные процессы. Россия уже получила новый прогноз по инфляции, однако в Евросоюзе ситуация с покупательной способностью выглядит не менее тревожной из-за дороговизны ресурсов.

"Блокировка поставок СПГ через европейские порты — это попытка подорвать долгосрочные контракты, но на практике это приведет лишь к усложнению логистики и удорожанию газа для конечного потребителя во всем мире. Договориться об этом крайне сложно, так как удар по экономике ЕС будет слишком болезненным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и прогноз Заморозка "потолка" на уровне $44,10 Стабилизация условий экспорта из РФ на краткосрочный период (до 23 июля) Затягивание 21-го пакета санкций Сохранение возможности для перевалки российского СПГ через порты Евросоюза Рост мировых цен на нефть Усиление разрыва между санкционным лимитом и реальной рыночной стоимостью

Ответы на популярные вопросы о заморозке цен на нефть

Как временная заморозка цен повлияет на доходы российского бюджета?

В краткосрочной перспективе это не окажет критического влияния, так как значительная часть поставок идет в обход европейской инфраструктуры по рыночным ценам. Фиксация "потолка" на низком уровне — скорее политический жест, чем реальный экономический барьер для РФ.

Почему ЕС не может согласовать пакет санкций вовремя?

Основные разногласия касаются энергетической безопасности. Ряд стран зависит от транзита и переработки российского газа и нефти. Введение ограничений на СПГ грозит лишить европейские компании прибыли от логистических услуг.

Что произойдет с ценами на топливо после 23 июля?

Если ЕС решит принудительно снизить лимит в условиях дефицита, это может спровоцировать новый виток мировой инфляции. При рыночном подходе "потолок" должен был вырасти, что облегчило бы легальные поставки.

Касаются ли новые ограничения продажи танкеров?

Да, в 21-м пакете обсуждается запрет на продажу судов для перевозки газа в РФ. Это попытка ограничить формирование российского "теневого флота" в сегменте СПГ по аналогии с нефтяным сектором.

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