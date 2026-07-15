Кошельки почувствуют первыми: Россия получила новый прогноз по инфляции и дорогим кредитам

Российская экономика входит в фазу затяжной борьбы с ростом цен и дефицитом бюджета. Консенсус-прогноз макроэкономистов, опрошенных Банком России, зафиксировал резкое ухудшение ожиданий: инфляция по итогам текущего года составит 6,2%, а вернуться к целевому показателю в 4% удастся не ранее 2029 года. На этом фоне эксперты прогнозируют сохранение жесткой денежно-кредитной политики и рост ключевой ставки на длительном горизонте, что неизбежно замедлит темпы роста ВВП. Ситуацию осложняют бюджетные дисбалансы и волатильность на сырьевых рынках, вынуждающие регулятор готовиться к новым мерам стабилизации.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инфляция и покупки

Инфляция и ставка: новые горизонты планирования

Участники макроэкономического опроса ЦБ заметно пересмотрели свои взгляды на потребительские цены. Если в июне ожидания по инфляции на конец года замирали на отметке 5,3%, то июльский опрос 31 экономиста показал скачок до 6,2%. Реальность уже подтверждает эти опасения: по данным Росстата, в июне темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) ускорились до 6,02% в годовом выражении. Основными драйверами стали стоимость горючего и сезонное подорожание овощей.

"Мы видим, как разовые факторы, такие как ситуация на топливном рынке, начинают трансформироваться в устойчивое ценовое давление. Чтобы нивелировать эти риски, гражданам стоит рассмотреть способы защиты сбережений от инфляции, которые позволяют сохранить покупательную способность капитала в условиях высокой ставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для сдерживания цен Банк России будет вынужден удерживать ключевую ставку на более высоких уровнях. Прогноз по среднему значению "ключа" на 2026 год вырос с 10,6% до 12,2%, а к 2028 году аналитики ожидают ставку в районе 10%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила, что проинфляционные риски остаются значительными, а обновленная траектория ставки будет представлена после опорного заседания 24 июля.

Бюджетный дефицит и давление на экономику

Особую тревогу аналитиков вызывает состояние государственных финансов. Дефицит консолидированного бюджета в текущем году ожидается на уровне 3,2% ВВП, что вдвое превышает плановые показатели, заложенные в законе о бюджете (1,6% ВВП). За первое полугодие план по дефициту уже перевыполнен на 50%. Министр финансов Антон Силуанов признал возможность роста разрыва между доходами и расходами в ближайшие годы.

"Превышение планового дефицита бюджета создает избыточный спрос в экономике, который ЦБ приходится гасить высокой ставкой. Это создает замкнутый круг: государственные траты разгоняют цены, а бизнес сталкивается с дорогими кредитами. В такой ситуации финансовым директорам компаний необходимо тщательнее анализировать рыночные риски и условия кредитного плеча", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Замедление экономического роста станет платой за стабильность. Прогнозы по росту ВВП на 2026 год снижены до символических 0,6%, а Минэкономразвития в своем базовом сценарии и вовсе допускает замедление до 0,4%. Это отражает охлаждение инвестиционной активности из-за жестких денежно-кредитных условий.

Сырьевой фактор и судьба рубля

Внешние условия остаются нестабильными. Аналитики снизили прогноз по экспортной цене российской нефти с $70 до $63 за баррель в текущем году. Несмотря на весенний всплеск цен, вызванный конфликтом в зоне Ормузского пролива, к лету котировки Urals скорректировались вниз. США, наращивая давление на Иран, одновременно расходуют собственные энергетические резервы, что создает неопределенность на мировом рынке.

"Колебания цен на нефть напрямую влияют на экспортную выручку и наполняемость бюджета. Однако стоит учитывать, что около половины динамики курса рубля сейчас не объясняется фундаментальными факторами. В условиях санкций и изменения логистики волатильность может усилиться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономический показатель Последствия и эффект Рост инфляции до 6,2% Снижение реальных доходов, рост цен на продукты и услуги Повышение средней ставки до 14,5% Дорогие кредиты для бизнеса, рост доходности по депозитам Дефицит бюджета 3,2% ВВП Необходимость поиска новых источников дохода или сокращения трат Снижение прогноза ВВП до 0,6% Стагнация в производственном секторе, замедление темпов найма

Ответы на популярные вопросы о будущем экономики

Когда инфляция вернется к 4%?

Согласно актуальному консенсус-прогнозу экономистов, достижение цели Банка России в 4% возможно только к 2029 году. Ранее эксперты надеялись на более быстрое замедление цен.

Что будет с кредитами и вкладами при ставке 14,5%?

Высокая средняя ключевая ставка означает, что кредиты останутся дорогими как для граждан, так и для бизнеса. Одновременно это период выгодных условий по сберегательным продуктам и депозитам.

Почему ВВП растет медленнее, чем ожидалось?

Основная причина — жесткая денежно-кредитная политика, необходимая для борьбы с инфляцией. Высокие ставки ограничивают инвестиции в развитие производства и потребительское кредитование.

Как цена нефти повлияет на курс рубля?

Снижение прогноза по нефти до $63 за баррель создает давление на рубль, однако аналитики полагают, что курс доллара останется в диапазоне 78-86 рублей благодаря мерам валютного контроля и балансу импорта-экспорта.

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