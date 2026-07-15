Золотая жила дала сбой: Азербайджан начал терять привычные нефтяные объемы

Азербайджан зафиксировал резкое снижение физических объемов экспорта нефти в первом полугодии 2026 года. Согласно свежим данным Государственного таможенного комитета страны, поставки за рубеж упали почти на 16%, что отразилось и на валютной выручке Баку. Несмотря на сокращение общего потока, экспортные маршруты остаются предельно концентрированными: львиная доля сырья уходит на европейский рынок, где Италия удерживает статус ключевого покупателя, забирая более половины всех объемов азербайджанской добычи.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Азербайджана

Статистика экспорта: падение объемов и выручки

За период с января по июнь 2026 года Азербайджан поставил на внешние рынки 10,13 млн тонн сырой нефти (номенклатурный код 2709). По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, динамика отрицательная — зафиксировано падение на 15,9%. Снижение физических объемов закономерно повлекло за собой уменьшение доходов государства, но благодаря ценовой конъюнктуре финансовые потери оказались менее болезненными: общая стоимость экспортированного сырья составила 6,23 млрд долларов, что лишь на 2,8% ниже прошлогоднего уровня.

"Наблюдаемое снижение объемов экспорта может быть связано как с естественным истощением зрелых месторождений, так и с выполнением обязательств в рамках международных энергетических соглашений. Однако удержание выручки при падении поставок говорит о благоприятной ценовой среде", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация на мировом энергетическом рынке остается волатильной. На фоне того, как Америка начала вычерпывать нефть из хранилищ, глобальные котировки получают дополнительную поддержку, позволяя нефтедобывающим странам компенсировать производственные спады высокой стоимостью барреля.

География поставок: кто покупает азербайджанскую нефть

Европейский союз остается главным потребителем энергетических ресурсов Каспийского региона. Абсолютным лидером в списке импортеров является Италия. На её долю пришлось 58,4% всего азербайджанского экспорта, что в натуральном выражении составляет 5,92 млн тонн стоимостью 3,5 млрд долларов. Такая зависимость Баку от одного покупателя создает определенные риски, но пока гарантирует стабильный сбыт.

В тройку крупнейших контрагентов также вошли:

Чехия: 705,79 тыс. тонн (497,37 млн долларов);

Болгария: 358,4 тыс. тонн (253,1 млн долларов).

"Концентрация экспорта на итальянском направлении объясняется развитой инфраструктурой, в частности работой трубопровода TAP. Для Азербайджана это стратегический коридор, обеспечивающий валютные поступления даже при общем снижении добычи", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Изменения в структуре внешней торговли

Сокращение поставок привело к заметному изменению роли "черного золота" в экономике страны. Если в первом полугодии 2025 года доля нефти в общем объеме экспорта Азербайджана составляла почти половину (49,8%), то теперь этот показатель снизился до 38,2%. Это может свидетельствовать как о временных трудностях в отрасли, так и о попытках диверсификации торгового баланса.

Показатель / Событие Последствия и эффект Снижение объема экспорта на 15,9% Рост зависимости бюджета от мировых цен на баррель при падении добычи Доля Италии 58,4% Критическая зависимость от спроса в одной стране ЕС Сокращение доли нефти в экспорте до 38,2% Снижение сырьевого доминирования в торговом балансе

"Перераспределение долей в экспорте — сигнал для инвесторов. Когда сырьевые доходы проседают, рынок начинает искать альтернативы, будь то газовые проекты или ненефтяной сектор", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Важно учитывать, что энергетическая политика страны реализуется на фоне жестких мер в соседних регионах. Например, в России экспорт перекрыли ради внутреннего рынка, чтобы обеспечить стабильность во время уборочной кампании. Баку же сохраняет экспортную ориентацию, несмотря на внутренние вызовы.

Ответы на популярные вопросы об экспорте нефти

Почему экспорт в тоннах упал сильнее, чем выручка в долларах?

Это произошло благодаря росту мировых цен на энергоносители. Несмотря на то, что Азербайджан отправил за рубеж на 16% меньше нефти, высокая стоимость каждого проданного барреля позволила удержать доходы практически на уровне прошлого года (падение выручки всего 2,8%).

Какое значение имеет Италия для экономики Азербайджана?

Италия является системообразующим партнером. Покупая почти 60% всей азербайджанской нефти на сумму 3,5 млрд долларов, она обеспечивает основной приток иностранной валюты, необходимой для стабильности маната и инвестиционных программ.

Кто еще входит в список крупных покупателей, кроме Италии?

В первую тройку входят Чехия и Болгария. Также в топ-10 импортеров числятся Румыния, Индия, Португалия, Германия, Греция, Хорватия и Тунис. Основной вектор поставок направлен на страны Южной и Центральной Европы.

Означает ли снижение доли нефти в экспорте кризис в отрасли?

Скорее это указывает на структурную трансформацию. Нефтяной сектор остается базовым, но уменьшение его доли в общей корзине экспорта до 38% снижает прямую уязвимость экономики от резких колебаний цен на сырье.

Читайте также