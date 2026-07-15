Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ

Компания "РТ — проектные технологии", входящая в контур Ростеха, создала комплекс "Паутина" для защиты промышленной инфраструктуры от беспилотников. Систему представили 15 июля во время визита представителей госкорпорации в Тверскую область.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Основная цель проекта — прикрыть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и хранилища топлива от ударов БПЛА. Конструкция позволяет создать защитный купол над объектами высотой более 25 метров.

Система состоит из несущих колонн, опор и силовой сети. Инженеры отказались от сварки в пользу болтовых соединений, что позволило существенно ускорить монтаж комплекса на объекте.

"Паутина" способна остановить 200-килограммовый БПЛА, летящий на скорости 250 км/ч", — сообщил заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров.

Ряд объектов топливно-энергетического комплекса России уже оборудован этой защитой. На текущем этапе комплекс подтвердил сейсмологическую устойчивость, сейчас проходят испытания по стойкости к попаданию дронов разных типов и калибров.

Параметр защиты Показатель Максимальная высота объекта более 25 метров Критическая масса БПЛА до 200 кг Скорость перехвата 250 км/ч

Сроки полного оснащения всех российских НПЗ аналогичными системами защиты пока не названы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова