Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ

Компания "РТ — проектные технологии", входящая в контур Ростеха, создала комплекс "Паутина" для защиты промышленной инфраструктуры от беспилотников. Систему представили 15 июля во время визита представителей госкорпорации в Тверскую область.
Основная цель проекта — прикрыть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и хранилища топлива от ударов БПЛА. Конструкция позволяет создать защитный купол над объектами высотой более 25 метров.
Система состоит из несущих колонн, опор и силовой сети. Инженеры отказались от сварки в пользу болтовых соединений, что позволило существенно ускорить монтаж комплекса на объекте.
"Паутина" способна остановить 200-килограммовый БПЛА, летящий на скорости 250 км/ч", — сообщил заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров.
Ряд объектов топливно-энергетического комплекса России уже оборудован этой защитой. На текущем этапе комплекс подтвердил сейсмологическую устойчивость, сейчас проходят испытания по стойкости к попаданию дронов разных типов и калибров.
|Параметр защиты
|Показатель
|Максимальная высота объекта
|более 25 метров
|Критическая масса БПЛА
|до 200 кг
|Скорость перехвата
|250 км/ч
Сроки полного оснащения всех российских НПЗ аналогичными системами защиты пока не названы.
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