Денег на плечо станет меньше: НКЦ пересмотрел условия торговли акциями Astra

Национальный клиринговый центр (НКЦ) обновил параметры рыночного риска для акций компании Astra (ASTR). Изменения вступили в силу 17 июля 2026 года.
Регулятор пересмотрел два основных ограничителя: нижнюю границу ценового коридора и размер начальной маржи. Нижний порог цены установлен на уровне 129,3 рубля, а начальная маржа составила 31,25%.
Ценовой коридор ограничивает диапазон колебаний стоимости актива в течение торговой сессии. Если цена бумаги выходит за установленные границы, торги по ней могут быть приостановлены для предотвращения резких обвалов или необоснованных скачков.
Начальная маржа — это сумма обеспечения, которую трейдер должен внести на счет для открытия позиции. Увеличение или изменение этого показателя напрямую влияет на кредитное плечо: чем выше маржа, тем меньше заемных средств может использовать инвестор для покупки актива.
Риск-менеджер Илья Гусев поясняет, что корректировка маржинальных требований и ценовых границ обычно связана с изменением волатильности актива или переоценкой его кредитного риска, что позволяет клиринговой организации минимизировать возможные убытки участников рынка.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.