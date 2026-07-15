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Денег на плечо станет меньше: НКЦ пересмотрел условия торговли акциями Astra

Экономика » Финансы » Биржи

Национальный клиринговый центр (НКЦ) обновил параметры рыночного риска для акций компании Astra (ASTR). Изменения вступили в силу 17 июля 2026 года.

Мужчина анализирует финансовые графики и данные на рабочем столе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина анализирует финансовые графики и данные на рабочем столе

Регулятор пересмотрел два основных ограничителя: нижнюю границу ценового коридора и размер начальной маржи. Нижний порог цены установлен на уровне 129,3 рубля, а начальная маржа составила 31,25%.

Ценовой коридор ограничивает диапазон колебаний стоимости актива в течение торговой сессии. Если цена бумаги выходит за установленные границы, торги по ней могут быть приостановлены для предотвращения резких обвалов или необоснованных скачков.

Начальная маржа — это сумма обеспечения, которую трейдер должен внести на счет для открытия позиции. Увеличение или изменение этого показателя напрямую влияет на кредитное плечо: чем выше маржа, тем меньше заемных средств может использовать инвестор для покупки актива.

Риск-менеджер Илья Гусев поясняет, что корректировка маржинальных требований и ценовых границ обычно связана с изменением волатильности актива или переоценкой его кредитного риска, что позволяет клиринговой организации минимизировать возможные убытки участников рынка.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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