Кошелек россиян получил новый удар: обычная продуктовая корзина стала дороже на тысячи рублей

Российские домохозяйства столкнулись с ощутимым давлением на семейные бюджеты: за последний год траты на питание и товары первой необходимости увеличились более чем на 10%. Данные государственного доклада Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что инфляционные процессы и трансформация логистики напрямую отражаются на содержимом потребительской корзины. Рост среднего чека и общих расходов вынуждает граждан корректировать финансовые стратегии, распределяя средства в пользу базовых потребностей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина выбирает помидоры в магазине

Статистика расходов: сколько уходит на еду

Согласно актуальному отчету ведомства, опирающемуся на данные потребительской панели РОМИР, в 2025 году типичная российская семья ежемесячно выделяет на продукты питания и товары повседневного спроса (FMCG) в среднем 42 455 рублей. В сравнении с прошлым годом сумма выросла на 4 072 рубля, что в процентном соотношении составляет 10,6%. Параллельно с общими затратами изменился и показатель разовой покупки: месячный средний чек подскочил на 9,4%, достигнув отметки в 965 рублей против 882 рублей годом ранее.

"Мы наблюдаем классическую инфляцию издержек, когда производители вынуждены перекладывать растущие затраты на логистику и сырье на плечи покупателей, что напрямую разгоняет цены в магазинах по всей стране", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причины удорожания потребительской корзины

Роспотребнадзор зафиксировал увеличение стоимости минимального набора продуктов на 9%. Основная нагрузка легла на социально значимые категории товаров. Несмотря на попытки государственного регулирования, рыночные механизмы диктуют свои условия: дефицит кадров в агропромышленном секторе ведет к росту зарплатных ожиданий, что, в свою очередь, закладывается в конечную стоимость молока, хлеба и мяса. Кроме того, сохраняется высокая зависимость от импортных компонентов и оборудования, обслуживание которых дорожает из-за валютных колебаний и усложнения цепочек поставок.

"Для большинства семей такие темпы роста расходов означают сокращение доли 'свободных' денег, которые могли бы быть направлены на сбережения или крупные покупки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Показатель (2025 vs 2024) Последствия и эффект Рост месячных трат на 10,6% Снижение покупательной способности и пересмотр структуры бюджета Увеличение среднего чека до 965 руб. Переход покупателей на стратегию дискаунтеров и поиск акционных предложений Подорожание корзины на 9% Рост социальной нагрузки на малоимущие слои населения

Влияние инфляции на качество жизни

Ситуация осложняется тем, что рост цен на продукты часто опережает официальные показатели общей инфляции. Это создает эффект "сужения" потребления: люди переходят на более дешевые аналоги продуктов, что в долгосрочной перспективе может сказаться на качестве питания. В то же время, правительство рассматривает меры поддержки, включая автоматическое увеличение выплат для наиболее уязвимых категорий граждан, чтобы компенсировать возросшие издержки.

"В условиях, когда расходы на еду занимают весомую часть дохода, любая задержка в индексации пособий или зарплат воспринимается крайне болезненно", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о расходах семей

Почему средний чек растет быстрее, чем корзина Роспотребнадзора?

Разница обусловлена методологией: корзина включает строго определенный набор базовых продуктов, в то время как средний чек отражает реальное поведение покупателей, включая бытовую химию, спонтанные покупки и товары повседневного спроса, цены на которые могут расти агрессивнее.

Ждать ли снижения цен на продукты в ближайшее время?

Дефляция возможна только сезонно в сегменте овощей и фруктов в период сбора урожая. Системного снижения цен ждать не стоит из-за высокой инфляции издержек производителей и удорожания трудовых ресурсов.

Как рост расходов на питание влияет на кредитную нагрузку?

При сокращении свободных средств на фоне роста трат на еду, риск просрочек по кредитам увеличивается, так как питание является приоритетной статьей расходов, которую невозможно сократить ниже определенного физиологического минимума.

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