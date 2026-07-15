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США готовят новый удар по российским банкам: россиян предупредили о возможных последствиях

Экономика

Новые американские санкции могут привести к блокировке счетов и изъятию средств Газпромбанка, который выступает основным посредником при расчетах за экспорт ресурсов в страны Запада, рассказал финансовый аналитик, общественный деятель и экономист Александр Лежава. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что для банковского сектора готовящиеся ограничения станут очередным этапом давления, создающим дополнительные логистические сложности.

Флаг США
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Флаг США

Ранее сообщалось, что в распоряжении РИА Новости оказался новый американский законопроект, обязывающий президента США ввести полный пакет ограничений против крупнейших российских финансовых организаций. Документ предусматривает меры против Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. По меньшей мере две санкционные меры затронут Банк России. Несмотря на внешнее давление, эксперты отмечают, что банковская система показала устойчивость за счет внутреннего ресурса.

По мнению Лежавы, наибольшие риски концентрируются вокруг структур, обеспечивающих трансграничные платежи за топливо. Специалист ожидает, что ситуация с заморозкой активов может повторить сценарий, реализованный ранее в отношении резервов ЦБ. При этом подобные меры западных регуляторов часто бьют по частным лицам. На международном рынке уже известны случаи, когда европейские финансовые двери окончательно закрылись для российских инвесторов.

"У Газпромбанка могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку он был ключевым при расчетах за поставляемые на Запад энергоносители. Скорее всего, счета заблокируют и деньги изымут — заморозят так же, как те 300 миллиардов, которые были заморожены у Банка России. Повторится та же история", — отметил он.

Экономист подчеркнул, что для большинства других участников рынка последствия не будут критическими, хотя и отрежут оставшиеся каналы проведения операций. Финансовая изоляция заставляет искать альтернативные форматы взаимодействия, пока рычаги валютного давления теряют свою актуальность. Основной удар санкции могут нанести по гуманитарному направлению, включая закупки медикаментов.

"Людей, конечно, зацепит, но это не столь критично на фоне других, гораздо более существенных проблем. Это создаст дополнительные неудобства, если будут обрезаны каналы расчетов через Газпромбанк, это может сказаться на поставках гуманитарных товаров, например лекарств из Западной Европы", — добавил Лежава.

Сложности с оплатой импорта возникают на фоне глобальных изменений в распределении капитала, когда даже некоторые азиатские счета оказываются заблокированными из-за внешних требований. В этих условиях возрастает роль технологий, позволяющих проводить платежи в обход традиционной системы. В частности, внедрение национальной цифровой валюты должно упростить трансграничные расчеты для бизнеса.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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