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Государство платит за уход за близкими: как получить компенсацию, о которой многие забывают

Экономика

Россияне, ухаживающие за пожилыми родственниками или людьми с инвалидностью, зачастую не знают о возможности легально компенсировать часть утраченного заработка. Государство установило механизм выплат, который позволяет получить средства тем, кто вынужденно сократил рабочие часы или полностью отказался от трудоустройства ради заботы о близких. 

Бабушка
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка

Кому положена выплата: две основные категории

Право на компенсационную выплату возникает, когда трудоспособный человек (не работающий официально) берет на себя заботу о тех, кто не может обслуживать себя самостоятельно. Законодательство выделяет две ключевые группы подопечных:

  • Пенсионеры старше 80 лет. В данном случае основанием является сам возраст, дополнительные справки о состоянии здоровья не требуются.
  • Граждане, нуждающиеся в посторонней помощи. К ним относятся инвалиды I группы, а также люди, имеющие соответствующее заключение врачебной комиссии (лежачие больные, пациенты с тяжелыми хроническими патологиями).

"Важно понимать, что данная выплата — это не пособие по бедности, а именно компенсация трудоспособному лицу за то, что оно не может работать, так как занято уходом. Если ухаживающий официально трудоустроен или получает пенсию, выплата не назначается", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Экономический смысл поддержки и размер выплат

Государство рассматривает уход за беспомощным родственником как общественно полезную деятельность, эквивалентную работе. Помимо ежемесячных выплат, период ухода засчитывается в страховой стаж, а за каждый год начисляются пенсионные баллы. Это критически важно в контексте того, что стаж для пенсии остается одним из ключевых условий для назначения страховых выплат в будущем.

Событие / Условие Последствия и рекомендации
Достижение подопечным 80 лет Автоматическое право на оформление ухода без медсправок.
Отсутствие официального заработка Необходимое условие для назначения компенсации.
Наличие статуса "ухаживающего" Начисление 1,8 пенсионного балла за каждый полный год ухода.

Пошаговая инструкция по оформлению через МФЦ и Госуслуги

Процесс оформления максимально упрощен благодаря межведомственному взаимодействию. Социальный фонд (СФР) самостоятельно запрашивает большинство данных о доходах и статусе инвалидности.

  1. Подача заявления. Это можно сделать через портал "Госуслуги" (самый быстрый путь), в любом МФЦ или непосредственно в отделении СФР.
  2. Подтверждение согласия. Человек, за которым осуществляется уход, должен подтвердить свое согласие (лично или через электронный сервис).
  3. Срок рассмотрения. Обычно решение принимается в течение 10 рабочих дней.

"Юридически значимым моментом является то, что выплата приходит не самому ухаживающему, а приплюсовывается к пенсии подопечного. Таким образом, расчеты за оказанную помощь происходят внутри семьи", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Развенчание мифов: почему семьи теряют деньги

Многие отказываются от оформления из-за распространенных заблуждений. Например, считается, что ухаживающим может быть только близкий родственник, живущий вместе с подопечным. Это не так: оформить уход может даже сосед или знакомый, факт совместного проживания для закона не обязателен. Еще один миф касается того, что сумма незначительна. Однако в долгосрочной перспективе это не только живые деньги ежемесячно, но и будущая защита самого ухаживающего за счет пенсионных коэффициентов.

"Не стоит игнорировать этот инструмент планирования личного бюджета. Даже небольшая ежемесячная сумма за год превращается в существенную поддержку, особенно если учитывать, что процедура оформления стала практически цифровой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о выплатах по уходу

Может ли работающий человек оформить выплату?

Нет, компенсация назначается только нетрудоустроенным гражданам, которые не получают пособие по безработице и не являются пенсионерами.

Нужно ли предоставлять чеки или отчеты о тратах?

Нет, это не опекунство в строгом юридическом смысле. Компенсация призвана возместить потерю дохода, и отчитываться за расход этих средств перед государством не требуется.

Засчитывается ли время ухода в трудовой стаж?

Да, этот период включается в страховой стаж для назначения будущей пенсии. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Что делать, если я нашел официальную работу?

Вы обязаны уведомить Социальный фонд в течение 5 дней. В противном случае возникнет переплата, которую государство потребует вернуть в судебном порядке.

Экспертная проверка: Ирина Костина (экономист по рынку труда), Татьяна Федорова (юрист), Илья Кравцов (финансовый консультант)

— ПРОЧЁРК —

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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