Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За квасом теперь идут с другим настроением: что произошло с ценами на Кубани
Экспорт перекрыли, топливо оставили внутри страны: власти сделали жесткий ход ради урожая
Война забрала, но время вернуло: реликвия Александра II спустя 80 лет вновь оказалась в Царском Селе
Денег на плечо станет меньше: НКЦ пересмотрел условия торговли акциями Astra
Эпоха подошла к концу: Nissan отправляет в историю сразу 11 популярных моделей
Ливень сломал гортензию? Эти простые действия помогут вернуть кусту силу и пышное цветение
Заснуть станет проще после правильного перекуса: природный мелатонин помогает мозгу отключиться
Светодиоды против старой школы: эта подсказка решит судьбу урожая раз и навсегда
Сентябрьский джекпот: топ-3 направления, где можно отдохнуть дешевле, чем в Турции

Август изменит пенсии миллионов россиян: названы категории, которым автоматически увеличат выплаты

Экономика

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России автоматически скорректирует пенсии миллионов граждан. Система без заявлений пересчитает страховые и накопительные выплаты. Это не новая льгота, а результат учета страховых взносов и инвестиционного дохода.

Пенсионерка считает деньги
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионерка считает деньги

Перерасчет для работающих: цена стажа

Работающие пенсионеры остаются важным ресурсом для поддержания уровня жизни. С августа их выплаты вырастут за счет взносов, накопленных в 2025 году. Однако регулятор сохраняет жесткий лимит: прибавка не превысит трех индивидуальных коэффициентов.

При стоимости балла в 156,76 рубля потолок надбавки зафиксирован на отметке 470,28 рубля. Это осознанное ограничение, направленное на соблюдение долгосрочного баланса бюджета фонда.

"Лимит в три балла — это предохранитель системы. Он не позволяет раздувать обязательства перед высокооплачиваемыми специалистами в ущерб общей устойчивости выплат", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Важно понимать, что автоматическое оформление пенсии и ее перерасчет теперь опираются на данные Единой цифровой платформы. Это снижает издержки на госуправление и минимизирует ошибки.

Текущая индексация на 7,6% накладывается на восстановленную в 2025 году индексацию для работающих, что постепенно сокращает разрыв в доходах между категориями получателей.

Инвестиционный доход и накопления

Накопительная часть пенсии демонстрирует высокую динамику. Для тех, чьи средства находятся под управлением фонда, рост составит 17,3%. Еще выше показатели у участников программ софинансирования — 19,3%. Такие цифры стали возможны благодаря жестким математическим фильтрам и высокой доходности на рынке облигаций и акций в 2025 году.

Категория накоплений Процент индексации с 1 августа
Стандартная накопительная пенсия 17,3%
Программы софинансирования и маткапитал 19,3%

Для многих граждан единовременная выплата накоплений остается предпочтительным сценарием. Однако фонд стимулирует использование этих средств через программу долгосрочных сбережений ПДС.

Государство гарантирует сохранность сумм до 2,8 млн рублей, создавая прозрачный инвестиционный климат для будущих пенсионеров. Это попытка уйти от модели "распределительного котла" к личной финансовой ответственности.

"Математика фонда сурова: если ваши накопления велики, система не даст забрать их сразу, чтобы обеспечить вам жизненный стандарт на долгие годы. Это защита от импульсивных трат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Удвоение фикса: поддержка по возрасту

Социальный блок правительства фокусируется на самых уязвимых. С 1 августа фиксированная выплата вырастет вдвое для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж или получил первую группу инвалидности.

Итоговая сумма в 19 169,38 рубля — это базовый страховочный трос. Процесс полностью цифровизирован: никаких визитов в офисы, система распознает СНИЛС и паспортные данные из реестров МВД и медико-социальной экспертизы.

"Мы видим реализацию принципа "активного охвата". Регулятор сам ищет право на выплату в данных пользователя, а не ждет прошения. Это и есть цифровая трансформация", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риски для системы создают лишь те, кто выбирает серые схемы дохода. Для них сценарий для самозанятых может оказаться пессимистичным. Отсутствие добровольных взносов в Соцфонд лишает их участия в августовском перерасчете и возможности претендовать на выплаты сверх социальной нормы. Прозрачность становится условием выживания в пенсионной вертикали.

Ответы на популярные вопросы о пенсиях

Нужно ли писать заявление на перерасчет в августе?

Нет. Все процессы проходят автоматически на основе данных работодателей и инвестдохода фондов.

Как узнать точную сумму своей надбавки?

Информация появится в личном кабинете на портале Госуслуг или в мобильном приложении Соцфонда после 1 августа.

Почему прибавка за стаж ограничена малым количеством рублей?

Это связано с законодательным лимитом в 3 пенсионных балла для работающих граждан. Таково "горькое лекарство" для удержания дефицита бюджета фонда под контролем.

Читайте также

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Садоводство, цветоводство
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Последние материалы
Ловушка для заемщика: как не переплатить лишние 160 тысяч, если вы берете кредит в банках ПФО
Отдых на Ближнем Востоке стал опаснее: МИД России предупредил о рисках после новой эскалации
Ученые из Китая и Великобритании раскрыли моноклинную структуру фазы твердого азота γ-N₂
Шансы на бюджет тают: в ТГУ имени Державина создали жесткую конкуренцию за льготные места
Ростовская область на пороге рекордов, но с пустыми баками: ситуация на контроле у Александра Новака
Ледяной труп ожил: на Плутоне зафиксировали масштабные обрушения, меняющие облик планеты
Экспедиция «Героический век» зафиксировала обломки корабля Роберта Скотта у берегов Гренландии
Замираем и худеем: как с помощью статической нагрузки сжечь калории быстрее, чем в зале
Аптечка в борьбе за чистоту: как эффективно отбелить ванну, не повреждая при этом эмаль
Рынки Азии открыты настежь: ярославский бизнес получит доступ к мощным каналам зарубежного сбыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.