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Россияне тратят все больше: эксперты объяснили, что на самом деле разгоняет цены в магазинах

Экономика

Российский потребительский рынок адаптируется к структурным изменениям. По данным Роспотребнадзора, средние расходы семьи выросли на 10,6% за год. Причины — не только инфляция, но и высокий спрос, ограниченное предложение и перестройка логистики, что требует более тщательного планирования бюджета.

Продукты на кассе супермаркета: курица, овощи, крупы и масло
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Продукты на кассе супермаркета: курица, овощи, крупы и масло

Динамика чека: где предел роста

Цифры не врут: средний ежемесячный счет за продукты и бытовую химию достиг 42 455 рублей. Это чистая математика издержек. Производители перекладывают возросшие затраты на логистику и сырье в конечный ценник.

Даже если заправки наконец-то разгрузились в ряде регионов, накопленный эффект транспортных расходов уже осел в стоимости молока и хлеба. Средний разовый поход в магазин теперь обходится в 965 рублей — это на 9,4% выше прошлогодних значений.

"Рост чека на 83 рубля за один визит кажется незначительным, но в масштабе года это вымывает оборотный капитал домохозяйств. Мы видим классический перегрев, когда доходы не успевают за ценниками", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация усугубляется тем, что банки активно внедряют новые расчетные инструменты. В частности, цифровой рубль заходит с козырей, предлагая прозрачные транзакции, однако он не способен мгновенно охладить инфляционные ожидания. Потребитель видит, как его покупательная способность сжимается, несмотря на цифровизацию и внедрение ИИ в госуправлении.

Продуктовая корзина под давлением

Анализ базового набора продуктов показал рост на 9%. Это "горькое лекарство" для экономики: высокая ключевая ставка сдерживает потребление, но предложение товаров все еще буксует из-за внешних факторов.

Например, заторы на море, где миллионы баррелей в ловушке, косвенно влияют на общую волатильность рынков и стоимость импортных компонентов упаковки.

Показатель Значение в 2025 году
Средние траты семьи (мес.) 42 455 руб. (+10,6%)
Средний чек в рознице 965 руб. (+9,4%)
Стоимость корзины Рост на 9,0%

Ритейлеры пытаются удержать лояльность с помощью маркетинговых уловок в приложениях. Однако регулятор жестко следит за этим: ЦБ готовит удар по манипуляциям в финтехе, чтобы эмоциональные покупки не разоряли бюджет граждан. Прозрачность и честная конкуренция — единственный путь к стабилизации инвестиционного климата.

"В ритейле часто используют игровые механики, чтобы пробить лимиты трат покупателя. Это создает ложное ощущение доступности товаров, когда на деле пора затягивать пояса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Логика макроэкономической стабильности

Государство понимает: социальная устойчивость базируется на доступности еды. Любые попытки внешних партнеров диктовать невыгодные условия, как в случае, когда Пекин выставил Москве ультиматум по газу, заставляют ресурсы перераспределяться. Приоритет — внутренний рынок и сдерживание цен через администрирование и цифровой контроль.

"Мы видим инфляцию издержек. Бизнес больше не может субсидировать низкие цены за счет собственной маржи, поэтому расходы семей будут расти, пока не сбалансируется рынок труда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о расходах

Почему чек вырос именно на 10%, если инфляция по официальным данным ниже?

Роспотребнадзор оперирует фактом трат (сколько реально ушло из кошелька), а инфляция — это изменение стоимости фиксированной корзины. Семьи могли начать покупать больше товаров впрок или перешли на более дорогие аналоги из-за отсутствия дешевых брендов.

Спасет ли личные финансы переход на цифровой рубль?

Цифровая валюта упрощает расчеты и контроль, но не меняет стоимость продукта. Это инструмент эффективности, а не средство снижения цен.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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