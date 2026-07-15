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Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян

Экономика

Новое повышение пенсионного возраста в России маловероятно из-за риска социального напряжения, однако государство может задействовать механизмы экономического стимулирования для более позднего прекращения карьеры, уверен директор Института нового общества Василий Колташов. В беседе с Pravda.Ru экономист отметил, что вместо административных запретов власти сосредоточатся на системе бонусов и накоплении баллов.

Пенсия
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Пенсия

Ранее экономист Александр Разуваев заявлял "Абзацу", что пенсионный возраст в стране может вырасти еще на пять лет для обеих категорий граждан. Свое мнение он аргументировал сложной демографической ситуацией: если в советский период на одного пенсионера приходилось восемь работающих, то сейчас этот показатель сократился до двух. По версии Разуваева, государство может решиться на такой шаг, обосновывая его ростом продолжительности жизни.

Колташов полагает, что прямое увеличение возраста выхода на пенсию станет чрезмерным раздражителем для общества. По его словам, прежняя реформа уже лишила многие семьи помощи старшего поколения, так как бабушки и дедушки вынуждены продолжать трудовую деятельность. В условиях внешнего давления и проведения специальной военной операции подобные радикальные меры выглядят политически неоправданными. При этом гражданам важно заранее изучить бонусы и послабления по закону, доступные за несколько лет до наступления срока выплат.

"Думаю, номинального повышения пенсионного возраста не будет. Экономическую задачу начнут решать иначе. У нас много людей, которые продолжают работать и после достижения пенсионного возраста. Сделают так, что пенсия станет ощутимо выше, если задержаться с выходом на нее", — пояснил он.

Размер будущих начислений напрямую привязан к ежегодным взносам и официальному трудоустройству. Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют регулярно проводить проверку стажа в СФР через электронные сервисы. Колташов подчеркнул, что экономическая мотивация затронет две группы: высококвалифицированных технических специалистов с хорошим доходом и тех, кто претендует лишь на минимальные выплаты.

Для первой категории продолжение карьеры выгодно финансово, для второй — это единственный способ набрать нужный объем коэффициентов. Стоит учитывать, что автоматическое назначение пенсии сегодня во многом зависит от точности данных в системе фонда. Если нужных показателей не хватает, граждане сами будут откладывать уход на отдых.

"Чтобы получить хорошую пенсию, нужно копить баллы. Однако у многих это не получается сделать к достижению номинального пенсионного возраста — примерно у половины работников. Поэтому они просто откладывают свой выход на пенсию, чтобы не покупать баллы, а накопить их", — добавил экономист.

Колташов не считает, что в условиях специальной военной операции и конфликта с Западом, который тщательно ищет поводы для возбуждения общественного недовольства в России, власти пойдут на повышение пенсионного возраста, даже если оно экономически обоснованно. По его словам, скорее будут использовать уже существующий механизм стимулирования, а не вводить новые меры.

Тенденции на рынке труда показывают, что кадровый голод заставляет работодателей активнее привлекать возрастных сотрудников. На этом фоне трудоустройство в отдельных отраслях становится более доступным для пожилых людей. Тем не менее многие россияне сохраняют страх бедности в старости, считая текущий уровень накоплений недостаточным для комфортной жизни.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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