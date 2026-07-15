Август начинается с приятной новости: сразу три группы пенсионеров получат прибавку без заявлений

С 1 августа Социальный фонд России увеличит выплаты трем группам пенсионеров: работающим гражданам, получателям накопительной пенсии и людям, достигшим 80-летнего возраста. Перерасчет пройдет автоматически, подавать заявления в ведомство не требуется.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Богатый пенсионер

Категория получателя Размер прибавки / Условие Работающие пенсионеры До 470,28 руб. (макс. 3 пенсионных коэффициента) Владельцы накопительной пенсии От 17,3% до 19,3% Пенсионеры 80+ лет / 1 группа инвалидности Фиксированная выплата составит 19 169,38 руб.

Особенности выплат по категориям

Наибольший прирост затронет владельцев накопительной части пенсии. Сумма надбавки зависит от места хранения средств. Если накопления находятся в Социальном фонде, выплата вырастет на 17,3%. Для тех, кто самостоятельно вносил средства, использовал материнский капитал или участвовал в программе софинансирования, прибавка достигнет 19,3%.

Работающим пенсионерам Социальный фонд добавит не более трех баллов. С учетом стоимости одного коэффициента в 2026 году (156,76 руб.), максимальная сумма составит 470,28 руб.

Отдельную группу составляют граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кому в этом же месяце присвоили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата по страховой пенсии удваивается и составит 19 169,38 руб.

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