Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стихия ударила без предупреждения: разлив рек в Октябрьском округе лишил людей привычного крова
Ошибка, которую делают все: это лишает дачников урожая огурцов всего за несколько часов
Подростков оставили за бортом образования: прокурорская проверка вынудила школы сменить тактику
Тьма больше не будет пугать: дорога в Елизовском районе перейдет на новый стандарт безопасности
Такого скачка в энергосистеме не ждали: возможности для застройки жилых кварталов изменились
Забытые поселки больше не изолированы: количество перелетов внутри Хабаровского края взлетело
Конференция AAIC: Препарат диранерсен замедлил когнитивное угасание при болезни Альцгеймера
Городской центр больше не будет прежним: масштабные перемены в Хабаровске изменят привычный ритм
Лён получил серьёзных соперников: эти ткани спасают от жары и выглядят дороже

Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом

Экономика » Прогнозы и статистика

В 13 регионах России сократились очереди на автозаправочных станциях и стабилизировался запас топлива. Об этом сообщают "Известия", опираясь на данные локатора АЗС Russiabase и анализ топливных карт.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Ситуация выровнялась в Иркутской области, Бурятии, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО и Республике Коми, а также в Калининградской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях и Калмыкии. Положительная динамика зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и соседних с ними областях. В крупных городах заторы на заправках все еще случаются в часы пик.

При этом в ряде субъектов дефицит топлива и ажиотаж остаются актуальными. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, а также в Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

Статус Регионы
Ситуация улучшилась Иркутская обл., Бурятия, Приморский край, ЯНАО, Республика Коми, Калининградская, Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская обл., Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург и области
Сохраняются сложности Астраханская, Тамбовская, Кировская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Ярославская обл., Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Крым

Чтобы сбить ажиотажный спрос, местные власти ввели временные ограничения на отпуск горючего. Например, в Астраханской области бензин продают по определенным дням недели, опираясь на государственные номера автомобилей.

Для жителей северных территорий и удаленных районов Сибири доступность топлива напрямую влияет на логистику и снабжение, особенно в период подготовки к зимним дорогам. Любые сбои в поставках горючего в таких регионах, как ЯНАО или Коми, могут привести к остановке транспорта в условиях ограниченной инфраструктуры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Последние материалы
Больше не придется скитаться: в Брянской области создали условия, которые подарят новый старт
Бойцы вернулись в тыл совершенно иными: новая стратегия Якутии перестроила систему управления регионом
Ставрополь подарил радость добрых дел: помощь получили 27 нуждающихся семей
Мир рухнул в одночасье: общие правила выживания при потере контроля над ситуацией
Археологи в Мюнстере обнаружили в средневековом туалете кожаный восковой блокнот XIII века
Безопасность морепродуктов под вопросом: проверка воды на Кунашире определит реальное состояние среды
Мэрия потребовала убрать лишнее: облик будущего роддома в Благовещенске вынудили серьезно переделать
Семьи больше не останутся одни: в Амурской области развернули сеть тотальной помощи
Анализ данных 20 тысяч игроков NFL подтвердил влияние повторяющихся травм головы на смертность
Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.