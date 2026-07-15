Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом

В 13 регионах России сократились очереди на автозаправочных станциях и стабилизировался запас топлива. Об этом сообщают "Известия", опираясь на данные локатора АЗС Russiabase и анализ топливных карт.

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Ситуация выровнялась в Иркутской области, Бурятии, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО и Республике Коми, а также в Калининградской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях и Калмыкии. Положительная динамика зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и соседних с ними областях. В крупных городах заторы на заправках все еще случаются в часы пик.

При этом в ряде субъектов дефицит топлива и ажиотаж остаются актуальными. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, а также в Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

Статус Регионы Ситуация улучшилась Иркутская обл., Бурятия, Приморский край, ЯНАО, Республика Коми, Калининградская, Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская обл., Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург и области Сохраняются сложности Астраханская, Тамбовская, Кировская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Ярославская обл., Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Крым

Чтобы сбить ажиотажный спрос, местные власти ввели временные ограничения на отпуск горючего. Например, в Астраханской области бензин продают по определенным дням недели, опираясь на государственные номера автомобилей.

Для жителей северных территорий и удаленных районов Сибири доступность топлива напрямую влияет на логистику и снабжение, особенно в период подготовки к зимним дорогам. Любые сбои в поставках горючего в таких регионах, как ЯНАО или Коми, могут привести к остановке транспорта в условиях ограниченной инфраструктуры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов