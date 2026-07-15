Заправки наконец-то разгрузились: в тринадцати регионах России наступил долгожданный перелом

В 13 регионах России сократились очереди на автозаправочных станциях и стабилизировался запас топлива. Об этом сообщают "Известия", опираясь на данные локатора АЗС Russiabase и анализ топливных карт.
Ситуация выровнялась в Иркутской области, Бурятии, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО и Республике Коми, а также в Калининградской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях и Калмыкии. Положительная динамика зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и соседних с ними областях. В крупных городах заторы на заправках все еще случаются в часы пик.
При этом в ряде субъектов дефицит топлива и ажиотаж остаются актуальными. Наиболее сложная обстановка сложилась в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, а также в Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.
|Статус
|Регионы
|Ситуация улучшилась
|Иркутская обл., Бурятия, Приморский край, ЯНАО, Республика Коми, Калининградская, Орловская, Брянская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская обл., Калмыкия, Москва, Санкт-Петербург и области
|Сохраняются сложности
|Астраханская, Тамбовская, Кировская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Оренбургская, Ярославская обл., Пермский край, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Крым
Чтобы сбить ажиотажный спрос, местные власти ввели временные ограничения на отпуск горючего. Например, в Астраханской области бензин продают по определенным дням недели, опираясь на государственные номера автомобилей.
Для жителей северных территорий и удаленных районов Сибири доступность топлива напрямую влияет на логистику и снабжение, особенно в период подготовки к зимним дорогам. Любые сбои в поставках горючего в таких регионах, как ЯНАО или Коми, могут привести к остановке транспорта в условиях ограниченной инфраструктуры.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.