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Азарту не место в серьёзных приложениях: ЦБ готовит удар по манипуляциям в финтехе

Экономика

Банк России инициировал общественные консультации по вопросам вовлечения пользователей в игровые механики внутри финансовых приложений. Регулятор нацелен на аудит скрытых приемов, которые искажают восприятие рисков и провоцируют необдуманные траты.

Женщина с телефоном дома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с телефоном дома

Тайная угроза темных паттернов

Финансовые организации активно используют квесты, уровни и розыгрыши для удержания внимания клиентов. По задумке разработчиков, геймификация должна обучать инвестиционному планированию и формировать финансовую дисциплину. На практике игровые приемы часто превращаются в "темные паттерны" — манипулятивные интерфейсы, подталкивающие людей к решениям вопреки их реальным интересам.

"Игровые механики нередко маскируют высокий уровень финансовых рисков под видом простых достижений. Пользователь теряет бдительность, когда приложение превращает сухие цифры в очки успеха", — предупредил финансовый аналитик Никита Волков.

Логика регулятора и защита инвестора

ЦБ намерен установить границы допустимого взаимодействия с клиентами. Регулятор обеспокоен, что конкурсы отвлекают потребителей от оценки долговой нагрузки и качества банковских продуктов. Планируется разработать системные меры против недобросовестного "наджинга" — искусственного подталкивания к покупке активов.

Прием Результат для клиента
Персонализация Удобный интерфейс
Скрытый наджинг Финансовые потери

Фантех как новая стратегия сервиса

Корпорации активно внедряют философию "фантеха", стремясь сделать рутинные операции эмоционально привлекательными. Руководство Альфа-Банка утверждает, что магия и элементы удивления повышают лояльность аудитории. В этот процесс вовлечен даже рынок энергоресурсов, где компании пытаются конкурировать через программы лояльности.

"Идея фантеха не должна противоречить прозрачности отчетности. Любая сделка требует холодного расчета, а не магического эффекта в интерфейсе", — подчеркнул финансовый консультант Илья Кравцов.

Сейчас на рынке наблюдается дисбаланс, где маркетинговые активности перекрывают объективное понимание инфляционных процессов и реальной доходности вкладов. ЦБ ждет предложений от рынка до конца августа, чтобы определить, какие именно биржевые риски требуют жесткого контроля.

Ответы на популярные вопросы о геймификации

Почему регулятор заинтересовался игровыми механиками?

ЦБ обеспокоен ростом скрытого влияния на финансовые решения пользователей, что ведет к убыткам.

Что такое темный паттерн в приложении?

Это интерфейсные приемы, вызывающие у клиента ложную уверенность в совершении выгодной сделки.

Влияет ли геймификация на инфляцию?

Она косвенно влияет, стимулируя необдуманное потребление и избыточные расходы граждан.

Как защитить свои деньги при использовании таких сервисов?

Следует проверять условия контрактов, игнорируя эмоционально окрашенные предложения внутри банковских приложений.

"Индустрия должна понимать, что за манипуляцию поведением клиента придут регуляторные санкции. Свобода творчества заканчивается там, где начинается обман инвестора", — резюмировал эксперт по комплаенсу Ксения Руднева.

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Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов, эксперт по комплаенсу Ксения Руднева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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